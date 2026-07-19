El presidente electo Abelardo de la Espriella sigue conformando el equipo que lo acompañará en la Presidencia de la República. En un nuevo anuncio, dio a conocer los nombres de cuatro personas que asumirán responsabilidades consideradas estratégicas dentro de su administración.

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A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, el mandatario electo aseguró que su proyecto de gobierno, al que ha denominado “Patria Milagro”, estará integrado por personas preparadas y comprometidas con el país.

Los nuevos nombramientos anunciados por De la Espriella

El presidente electo confirmó que Carlos Ríos será el secretario general de la Presidencia. Es abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa. Según explicó De la Espriella, tendrá la responsabilidad de coordinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los colombianos.

También anunció a Valerie Lafaurie como gerente de las Regiones. La abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial liderará el trabajo territorial con el propósito de acercar el Gobierno a las regiones “con eficiencia, transparencia y sin intermediarios”, de acuerdo con el mandatario.

Otro de los nombramientos corresponde a Nicolás Gómez, quien asumirá como jefe de Despacho. Politólogo y magíster en Políticas Públicas, tendrá a su cargo la articulación del trabajo del equipo presidencial para ejecutar las iniciativas del nuevo Gobierno.

Finalmente, María Fernanda Sandoval fue designada como directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Periodista, comunicadora social, especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis, liderará la estrategia de comunicaciones de la Casa de Nariño.

Con estos anuncios, Abelardo de la Espriella continúa revelando las personas que integrarán su administración, a pocas semanas del inicio oficial de su mandato, mientras avanza en la conformación del equipo que ejecutará las principales líneas de su programa de gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.