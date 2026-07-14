Este martes, 14 de julio, sobre las 2:00 de la tarde, se jugará uno de los partidos más interesantes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que incluso muchos hinchas lo esperaban antes del inicio del campeonato.

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Dicho encuentro, correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo, será entre España y Francia, dos de los mejores equipos de los últimos años que competirán por el paso a la final del certamen.

El favorito, tanto del partido como del torneo, es Francia, que ha venido derrotando con gran contundencia a sus rivales gracias a la calidad individual de sus futbolistas, recordando que tiene a jugadores como Mbappé, Dembelé, Doué y muchos más.

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Sin embargo, en frente tiene a un verdugo como lo es España, que si bien no ha jugado del todo bien, ha sacado resultados importantes y ahora sueña con volver a una final luego de 16 años.

Es más, vale la pena destacar que estos equipos se han enfrentado en torneos muy importantes en los últimos años, como la semifinal de la Eurocopa, la semifinal de la Nations League e incluso la final de los Juegos Olímpicos, en los cuales en todos ha salido victorioso el equipo español.

A qué hora es la semifinal del Mundial

Este compromiso será este martes, 14 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de Dallas.

Dónde ver España vs. Francia por el Mundial

La buena noticia es que este partido lo podrán ver con mucha facilidad los colombianos, puesto que estará disponible en DSports, Canal Caracol, RCN y Win Sports.

Además, usted podrá reaccionar junto al equipo de Pulzo Deportes en Las Narratones y posteriormente La Despachada.

Hace cuánto Francia no llega a la final del Mundial

Vale la pena destacar que de ganar este compromiso, sería la tercera final del Mundial consecutiva para la Selección de Francia, recordando que en 2018 fue campeón frente a Croacia y en 2022 cayó en el juego decisivo frente a Argentina.

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Hace cuánto España no llega a la final del Mundial

España, por su parte, regresaría a una final luego de 16 años, pues la última vez que disputó este encuentro fue en 2010, cuando se impuso en el tiempo extra sobre Países Bajos en el torneo que se disputó en Sudáfrica.

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