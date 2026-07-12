La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató la celebración del plantel, acompañada de un cántico que se escuchó en el vestuario luego de la victoria sobre Suiza.

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En un video difundido después del partido, varios futbolistas entonan la frase “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, en medio de los festejos por el paso a la siguiente ronda, donde el rival será Inglaterra.

Este es el momento del festejo:

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🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “POR MALVINAS, POR EL DIEGO, POR LA ÚLTIMA DE LEO…”, LOS JUGADORES PALPITAN EL ARGENTINA-INGLATERRA pic.twitter.com/GSCGZaeZcU — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

El cántico de Argentina que llamó la atención antes de enfrentar a Inglaterra

Las imágenes muestran a los jugadores celebrando en el camerino mientras interpretan un canto que hace referencia a las Islas Malvinas, además de mencionar a Diego Maradona y Lionel Messi.

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales pocas horas después de confirmarse la semifinal contra Inglaterra y desató múltiples reacciones entre aficionados, debido al contexto histórico que rodea cada enfrentamiento entre ambas selecciones.

Qué dijo Scaloni sobre el partido con Inglaterra

Mientras el video se viralizaba, el técnico Lionel Scaloni optó por enviar un mensaje completamente distinto durante la rueda de prensa posterior al triunfo frente a Suiza.

El entrenador argentino pidió no darle una connotación diferente al compromiso y aseguró que el encuentro debe entenderse únicamente desde el plano deportivo.

“El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador”, afirmó.

Además, destacó la dificultad del rival y restó importancia a que se trate de Inglaterra.

“Da igual que el rival sea Inglaterra o Noruega. Nos vamos a encontrar un gran equipo“, señaló el seleccionador.

“ES UN PARTIDO DE FÚTBOL, EH”, LIONEL SCALONI, SOBRE EL ARGENTINA-INGLATERRA EN SEMIFINALES 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fWWHgRxTvX — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial

La semifinal entre argentinos e ingleses volverá a reunir a dos selecciones protagonistas de una de las rivalidades más recordadas del fútbol internacional.

Con ese escenario como telón de fondo, el video del vestuario y las declaraciones de Scaloni mostraron dos momentos distintos de la previa: por un lado, la euforia de los jugadores tras conseguir la clasificación y, por otro, el llamado del entrenador a mantener el foco exclusivamente en el juego.

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