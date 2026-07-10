Millonarios comenzó a mover su plantilla para el segundo semestre con una decisión que ya era esperada por buena parte de la hinchada.

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El club confirmó que el arquero uruguayo Guillermo De Amores no continuará en la institución y, casi de inmediato, anunció la llegada de Javier Burrai como nuevo refuerzo para custodiar el arco albiazul.

A través de un comunicado, el equipo bogotano agradeció a De Amores por su profesionalismo y calidad humana durante el tiempo que vistió la camiseta azul, deseándole éxitos en los próximos retos de su carrera deportiva.

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La salida del guardameta uruguayo provocó múltiples reacciones en redes sociales. Aunque algunos aficionados reconocieron su compromiso, una gran parte de la hinchada celebró la decisión del club debido a las críticas que recibió por su rendimiento en varios compromisos.

Quién es el nuevo arquero de Millonarios

Poco después del anuncio, Millonarios confirmó la incorporación de Javier Burrai, quien llega a préstamo procedente de Sarmiento de Junín. El arquero argentino-ecuatoriano, de 35 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, donde fue campeón de liga tanto en Argentina como en Ecuador, además de haber integrado la selección ecuatoriana.

Con este movimiento, Millonarios busca darle un nuevo aire a una de las posiciones que más debate generó entre sus aficionados durante la última temporada y fortalecer la competencia en la portería para los retos que afrontará en el segundo semestre.

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