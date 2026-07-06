El presidente Gustavo Petro firmó el acto administrativo con el que retiró del cargo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, según informó en primicia Caracol Radio.

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De acuerdo con ese medio, la decisión se produjo después de que el funcionario concediera una entrevista a ‘6AM Hoy por Hoy’, en la que manifestó que no compartía el llamado a la desobediencia civil promovido por el mandatario.

Jorge Iván Cuervo expresó diferencias con Petro en entrevista

Durante la entrevista con Caracol Radio, Cuervo aseguró que no estaba de acuerdo con el llamado a la desobediencia civil, una postura que marcó distancia frente al discurso del presidente.

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Según las fuentes consultadas por ese medio, esa declaración habría sido uno de los factores que antecedieron la decisión del jefe de Estado de relevarlo del Ministerio de Justicia.

Caracol Radio aseguró que Petro ya firmó el acto administrativo

La emisora indicó que conoció el acto administrativo mediante el cual se oficializa la salida de Cuervo del gabinete.

Hasta el momento de la publicación de esa información, la Presidencia de la República no había emitido un pronunciamiento oficial sobre el relevo ni había anunciado quién asumirá la cartera de Justicia en reemplazo del ministro saliente.

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