El presidente Gustavo Petro se pronunció una vez más sobre el resultado electoral y volvió a desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente.

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A través de sus redes sociales, el mandatario insistió en que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones, especialmente en lo que tuvo que ver con el escrutinio internacional. Sin embargo, observadores internacionales han desvirtuado dichos señalamientos.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución”, fue parte de lo que dijo Petro en un extenso trino en la red social X.

A esto, el jefe de Estado añadió que Iván Cepeda es quien ganó la presidencia. “El presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, afirmó.

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Sumado a esto, Gustavo Petro cuestionó a las instituciones encargadas de las elecciones. “La Registraduría torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma”, añadió.

Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo, los… https://t.co/JK7z8mMFp0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

En el extenso trino, el presidente también señaló otros asuntos relacionados con la jornada electoral, como inconsistencias con los jurados de votación, así como también con el rechazo del apoyo de Donald Trump a la campaña de De la Espriella.

Abelardo de la Espriella fue ratificado presidente electo por el CNE

Cabe mencionar que el Consejo Nacional Electoral, luego del escrutinio que tardó un par de días en determinar los resultados de las elecciones, definió que Abelardo de la Espriella fue el presidente electo por los próximos cuatro años.

Fue así como el pasado 25 de junio el CNE entregó oficialmente la credencial que ratificó a De la Espriella como presidente y a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo.

“Cada solicitud fue atendida, cada voto fue contado y solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y damos paso a esta declaratoria”, dijo el organismo electoral.

La confirmación del triunfo del abanderado de Defensores de la Patria se dio tras obtener 12’960.166 votos, mientras que el avalado del Pacto Histórico llegó a los 12’708.312. En total, se registraron 25’668.478 sufragios y la diferencia entre los candidatos llegó a 251.854.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.