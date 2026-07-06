El futuro del general (r) Jorge Eduardo Mora López, que venía siendo una de las grandes incógnitas en el ajedrez político tras el triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella, quedó completamente definido. Luego de liderar con éxito la campaña en la región fronteriza y encabezar el equipo de empalme en el Ministerio de Defensa, se disiparon los fuertes rumores sobre su próximo destino institucional.

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El anuncio oficial se dio en la mañana de este lunes 6 de julio de 2026, cuando el presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó la noticia con un video en sus redes sociales:

“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El Mayor General Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país. ¡Gloria al soldado! En la Patria Milagro, el honor vuelve a ocupar el lugar que merece. Hoy más que nunca, firme con la seguridad y ¡Firme por la Patria!”, dijo el presidente electo.

Dentro de los sectores que respaldaron al nuevo mandatario se manejaba con fuerza la opción de que Mora López se inclinara por las elecciones regionales. Sin embargo, pesó más su amplia experiencia militar y el complejo panorama del orden público del país, posicionándolo como la ficha clave para asumir el mando de la institución armada.

La estrecha cercanía con el mandatario electo fue determinante para que se consolidara este nombramiento. De hecho, Mora fue el único nortesantandereano que asistió a la ceremonia privada de entrega de la credencial presidencial, lo que ya demostraba su alta relevancia en el círculo de confianza del nuevo gobierno.

El nuevo esquema de seguridad nacional tendrá un fuerte enfoque internacional y fronterizo, de acuerdo con lo expresado por el equipo entrante:

Foco en Norte de Santander: Mora enfatizó que el presidente electo conoce de primera mano las graves crisis de infraestructura, economía y seguridad que golpean a esta región, una de las zonas clave para su victoria en las urnas.

Alianza con Estados Unidos: Desde el proceso de empalme ya se proyectan estrategias conjuntas de la mano de Washington.

Acercamiento con Venezuela: El objetivo central de la nueva estrategia será buscar una aproximación con el país vecino y participar de forma activa en su reconstrucción económica, buscando así mitigar el impacto delictivo en la frontera común.

La expectativa regional concluirá de manera definitiva el próximo 7 de agosto, fecha en la que iniciará oficialmente el nuevo mandato presidencial y se definirán los decretos del gabinete de seguridad nacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.