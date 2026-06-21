Abelardo de la Espriella ha dado pistas concretas sobre quiénes lo acompañarían en la Casa de Nariño. El candidato ganó la primera vuelta del 31 de mayo con el 43,7% de los votos.

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Él ha prometido un gobierno técnico, sin acuerdos burocráticos con partidos y con gente de experiencia comprobada. Estos son los nombres que ha mencionado o que han sonado con fuerza en su órbita.

El nombre más visible en la campaña es su fórmula vicepresidencial. José Manuel Restrepo es economista bogotano, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, de donde también fue rector. Fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque. Tiene una Maestría en Economía de la London School of Economics y un Doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath.

Restrepo diseñó la estrategia interna de transición denominada “Arca de Noé”, que contempla tres frentes: reestructurar el Estado, priorizar energía, salud y fiscalidad, y tener decretos listos para firmar desde el 7 de agosto.

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Aunque el vicepresidente no es técnicamente ministro, Restrepo tiene el peso político suficiente para encabezar la agenda económica desde el primer día.

Mauricio Gómez Amín es el único nombre confirmado públicamente como futuro ministro. De la Espriella confirmó en entrevista con Caracol Radio que Gómez Amín formará parte de su gabinete en una cartera denominada el ministerio de los “Defensores por la Patria”.

El exsenador liberal es abogado especialista en Derecho Público por la Universidad del Norte y tiene estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario.

No se descarta que Gómez Amín ejerza como eventual ministro del Interior, dado que actúa como el principal encargado de las relaciones políticas del candidato. El 5 de mayo de 2026, anunció su renuncia a su curul en el Senado y al Partido Liberal para asumir formalmente la jefatura de debate de la campaña.

Hasta el momento, es la única referencia específica, pero hay otras cartas que están sobre la mesa y podrían tener un papel gracias al peso que tienen en los ámbitos en los que tienen recorrido.

Posibles nombres en el gabinete de Abelardo de la Espriella

Sandra Bessudo, Rodrigo Lara, Joaquín Gutiérrez Caballero y Carlos Suárez están en el equipo de Abelardo de la Espriella en la campaña y, por su recorrido, son nombres fuertes para formar parte de un eventual gobierno.

Bessudo es la carta ambiental para De la Espriella en la intención de moderar el discurso extractivista, por lo que podría tener un paso en el gabinete gracias a su experiencia.

Ella es bióloga marina colombo-francesa, reconocida por fundar y dirigir la Fundación Malpelo, cuyo trabajo fue clave para que ese ecosistema fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cuenta con experiencia en el sector público como Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental y directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Su llegada a la campaña fue una movida liderada por Restrepo para darle legitimidad ambiental a la agenda extractivista del candidato. Suena como posible responsable de la cartera de Ambiente o como alta consejera presidencial.

Rodrigo Lara Restrepo, clave en la campaña de De la Espriella, tiene experiencia para el cargo de ministro de Justicia en un eventual gobierno. El político bogotano cuenta con una sólida formación en derecho y especializaciones en ciencias políticas realizadas en universidades europeas de gran prestigio internacional.

Su trayectoria como presidente de la Cámara de Representantes y senador de la República le otorga las credenciales necesarias para liderar las complejas reformas legislativas en el Congreso. El excongresista posee la capacidad técnica para coordinar las agendas de seguridad y descentralización administrativa propuestas por la agrupación Firmes por la Patria.

Joaquín Gutiérrez Caballero es amigo del candidato desde hace más de veinte años. Operó como su secretario privado e hizo parte de la firma De la Espriella Lawyers. Hoy es el jefe de campaña del movimiento.

De la Espriella confirmó que Gutiérrez Caballero coordinará la logística del debate presidencial de segunda vuelta. Su papel dentro de un eventual gobierno podría ser en la Secretaría Privada o en la Secretaría General de la Presidencia.

Carlos Suárez es el dueño del equipo de estrategia política de la campaña. Hace parte del círculo más hermético del candidato junto con Gutiérrez Caballero. En campañas anteriores, los estrategas políticos han terminado ocupando cargos como asesores de la Presidencia o directores de entidades de comunicación institucional.

De la Espriella ha dicho que buscará rodearse de personas con experiencia técnica y trayectoria en la administración pública. Ha insistido en que no habrá acuerdos burocráticos con partidos, aunque en la segunda vuelta recibió apoyo del Partido de la U, el Partido Liberal y Creemos, el movimiento de Fico Gutiérrez.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: