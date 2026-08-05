El caso de Laura Valentina Lozano volvió a tomar fuerza en los tribunales con la recaptura de José David López Celis, señalado por el feminicidio de la joven estudiante y patinadora artística. El testimonio entregado por la madre de la víctima a la Fiscalía se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo que habría ocurrido antes y durante el crimen.

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López Celis fue detenido inicialmente el 21 de febrero, día en que Laura Valentina murió en un apartamento del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá. Sin embargo, el juez 58 de garantías decidió dejarlo en libertad al considerar que no representaba un peligro para la sociedad.

Posteriormente, la Fiscalía consiguió nuevos elementos materiales probatorios que llevaron a la recaptura del señalado feminicida, quien permanecía en la clínica La Colina. El ente acusador ya le imputó el delito de feminicidio agravado y busca que sea enviado a prisión.

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Uno de los elementos que ahora toma especial relevancia es la declaración de Nancy Torres Ardila, madre de Laura Valentina. Su testimonio, revelado por El Tiempo, permitió establecer que la joven habría sido víctima de violencia de género antes de su muerte y que la situación habría afectado también a su progenitora.

La Fiscalía describió un “entorno de miedo” alrededor de la relación. En la audiencia, el ente acusador expuso: “Según la versión de Nancy torres, la relación estuvo acompañada de violencia intrafamiliar previa, de tipo psicológico, que involucra tanto a la madre como a la hija. Según la entrevista que rinde, ella enfatiza que Laura pensó en el suicidio y la situación la afectó a tal punto de tener que intervenir para solicitar a Laura que dejara a José David”.

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La entidad también sostuvo que López Celis habría ejercido una presión constante sobre la joven para hacerla sentir incapaz de salir adelante sin él. “Le decía a Laura que sin él no era capaz de nada, y que no saldría adelante. En palabras de la joven que ‘se sentía como una porquería’. Esto con el único propósito de generarle seguridad, perpetrando un entorno de miedo, discriminación y violencia de género”.

La madre también habló ante la Fiscalía de presuntas presiones económicas. Según su relato, López Celis las habría presionado para adquirir deudas mediante tarjetas de crédito y posteriormente las habría amenazado.

La investigación apunta además a reconstruir las horas previas al asesinato. Según el medio citado, Laura Valentina llegó al apartamento de López Celis para recoger a su mascota. Allí, según la Fiscalía, el hombre habría amenazado con colgarse una soga en el cuello y lanzarse desde el tercer nivel.

Después de esa situación se produjo una discusión que habría escalado hasta una agresión física y posteriormente hasta la muerte de la joven. Medicina Legal estableció que Laura Valentina murió por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Finalmente, la Fiscalía prepara nueva evidencia para solicitar que López Celis sea enviado a una cárcel mientras avanza el proceso por feminicidio agravado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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