El asesinato de Isabel Cristina Trujillo, una mujer de 41 años hallada sin vida al interior de un motel en Armenia, continúa causando rechazo e indignación. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen, desde la Asamblea del Quindío calificaron el caso como un presunto feminicidio y advirtieron sobre el aumento de la violencia contra las mujeres en el país.

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La diputada Jessica Obando lamentó lo ocurrido y aseguró que este hecho no puede entenderse como un caso aislado, sino como parte de una problemática que sigue cobrando la vida de mujeres en Colombia.

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El caso se registró el pasado fin de semana en un motel ubicado al sur de Armenia, donde Isabel Cristina Trujillo, de 41 años, fue encontrada muerta con heridas ocasionadas por arma blanca.

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Posteriormente, el presunto responsable, un hombre identificado como Jhon Alexander Árias Ossa, se presentó voluntariamente ante la sede de la Fiscalía en Armenia poco después de conocerse el caso. El sujeto está a la espera de la imputación de cargos.

Tras conocerse el caso, la diputada de la Asamblea Departamental del Quindío, Jessica Obando, expresó su rechazo y sostuvo que el homicidio debe investigarse con enfoque de feminicidio.

“Rechazamos con contundencia el feminicidio de Isabel Cristina y queremos poner de presente varios asuntos. No es un hecho aislado. En lo que va corrido de julio y parte de agosto, que apenas van cuatro días, ya son 12 mujeres en Colombia víctimas de feminicidio, todas en hechos atroces”, afirmó.

La diputada recordó que la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, tipificó el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género.

“La Ley 1761 desde el 2015 plantea que el feminicidio es este homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, porque hemos venido construyendo una estructura social que piensa que nosotras las mujeres somos objetos transables u objetos que le pertenecemos a hombres que pueden accedernos a nosotras de todas las maneras violentas posibles. Y esto lo tenemos que rechazar”, manifestó.

Obando aseguró que existe una creciente preocupación por los recientes casos de violencia de género registrados en diferentes regiones del país. Entre ellos mencionó el asesinato de una mujer en Cundinamarca, presuntamente a manos de un acosador; el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en Cali, y ahora el homicidio de Isabel Cristina Trujillo en Armenia.

Según la diputada, estos hechos reflejan la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres. La corporada hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a las autoridades locales para que el caso sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia.

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El pronunciamiento se produce en un contexto de preocupación en el Quindío, donde en julio también fue asesinada una auxiliar de la Policía, presuntamente por su compañero sentimental.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer la muerte de Isabel Cristina Trujillo y determinar si el caso será judicializado bajo el delito de feminicidio.

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