Los habitantes de Ciudad Jardín Sur amanecieron este martes 4 de agosto con una horrorosa situación, luego de que hallaran a una mujer muerta dentro de una bolsa en un parque del sur de Bogotá.

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El cuerpo sin vida lo encontraron sobre la mañana entre una inmensa cantidad de ramas de árboles que estaban cortadas y a pocos pasos de un andén por el que transitan frecuentemente los ciudadanas. Fue precisamente una llamada de un transeúnte que notó la situación extraña, sin saber del horroroso hallazgo que había hecho.

Al lugar llegaron varias patrullas de la Policía y los uniformados acordonaron inmediatamente la zona. Inmediatamente, los de criminalística hicieron el levantamiento del cadáver y las respectivas investigaciones en la zona. Videos de la zona evidenciaron a decenas de ciudadanos perplejos por la situación ocurrida, además de la alta actividad de las autoridades.

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#BOGOTÁ. Al mediodía de este 04AGO, la comunidad del b/Ciudad Jardín Sur, loc/Antonio Nariño, reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en una bolsa. ​Unidades de la Policía y criminalística ya hacen presencia en el lugar para adelantar la inspección técnica y el levantamiento. pic.twitter.com/Br8u7uVxVw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 4, 2026

El Tiempo confirmó que la difunta era una mujer, aunque no se ha confirmado su identidad. Así mismo, no se ha esclarecido las razones detrás del deceso de la persona y por qué la dejaron allí, por lo que no se descarta un posible feminicidio.

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Hallazgos de personas sin vida en Bogotá: qué hay detrás y cómo actuar ante un caso

Los hallazgos de personas sin vida en vías públicas, zonas verdes, ríos o espacios abandonados son hechos que periódicamente llaman la atención de los bogotanos. Aunque algunos casos corresponden a muertes naturales o accidentes, las autoridades también investigan posibles homicidios, ajustes de cuentas, riñas, robos violentos o hechos relacionados con estructuras criminales que operan en la capital.

Las cifras muestran que el homicidio continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad. De acuerdo con la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá, una parte importante de los asesinatos está asociada a riñas, mientras que el sicariato también ha ganado peso dentro de los casos registrados en la ciudad. Las autoridades han señalado que disputas entre organizaciones delincuenciales, conflictos personales, economías ilegales y hechos de intolerancia figuran entre las principales causas de estos crímenes.

Las investigaciones también evidencian que no todos los cuerpos encontrados en la calle corresponden a víctimas de homicidio. En algunos episodios se trata de personas que fallecieron por causas médicas, sobredosis o accidentes, razón por la que cada caso debe ser analizado por las autoridades judiciales y Medicina Legal antes de establecer las circunstancias de la muerte.

Frente a este panorama, la Policía insiste en que la colaboración ciudadana resulta fundamental para esclarecer los hechos. La denuncia oportuna y el reporte de situaciones sospechosas permiten activar la respuesta de las autoridades y preservar posibles elementos probatorios. Asimismo, la ciudadanía debe evitar alterar la escena, pues cualquier modificación puede dificultar el trabajo de los investigadores.

¿Qué hacer si encuentra una persona fallecida o ve algo sospechoso?

Llame de inmediato a la línea de emergencias 123 para reportar la situación.

para reportar la situación. No toque el cuerpo ni manipule objetos que se encuentren alrededor.

Mantenga una distancia prudente para evitar contaminar la escena.

Si es posible, informe a las autoridades la ubicación exacta y las características del lugar.

Si observó personas o vehículos sospechosos, entregue esa información a la Policía con el mayor detalle posible.

Evite difundir imágenes o videos del fallecido en redes sociales, por respeto a la víctima y para no afectar la investigación.

Permanezca en el sitio únicamente si las autoridades requieren su testimonio como testigo del hallazgo.

La Policía Metropolitana de Bogotá reitera que cualquier hecho sospechoso o delictivo debe ser reportado a través de la línea 123, herramienta que permite coordinar la atención de emergencias y facilitar las investigaciones correspondientes.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)