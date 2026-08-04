Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal tras identificar un presunto detrimento patrimonial que asciende a COP 12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Este procedimiento, de acuerdo con la información citada por El Espectador, surgió luego de detectar que miles de cuentas por cobrar habrían prescrito, imposibilitando así la recuperación de estos recursos públicos.

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La investigación parte de un hallazgo relacionado específicamente con la cartera de servicios de salud brindados durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Según el organismo de control, durante esas vigencias se acumuló un total de 60.093 facturas que superaban los 360 días desde su vencimiento. De esa cifra, correspondientes a los servicios de salud prestados por la Subred, al menos 8.030 facturas, por un valor exacto de COP 12.873.282.115, llegaron a prescribir. Esto significa que, por ley, la entidad perdió la posibilidad de cobrar esos dineros y, por ende, ellos salieron del alcance del patrimonio público.

Ante este panorama, la Contraloría de Bogotá abrió una investigación para determinar si existieron fallas, omisiones u otras irregularidades en el seguimiento de la cartera y en la gestión que se requería para evitar la prescripción de dichas cuentas por cobrar. Tal como lo explicó Diego Alexánder Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, “la apertura de esta actuación nos permite determinar si existieron actuaciones u omisiones que ocasionaron la pérdida de recursos públicos”.

La Contraloría ha enfatizado que la finalidad es proteger el patrimonio de los bogotanos y garantizar que todo el proceso se desarrolle en estricto cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. Por ahora, la apertura del procedimiento no implica que ya exista una responsabilidad fiscal determinada. Será en el curso de la investigación donde se esclarecerá si efectivamente hubo un daño al patrimonio, cuáles fueron las causas, y si existen funcionarios o incluso particulares responsables que deban responder fiscalmente por la pérdida de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá abrió un proceso contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte?

La Contraloría de Bogotá abrió este proceso porque identificó la prescripción de 8.030 facturas por un valor superior a los COP 12.873 millones, situación que puede indicar posibles fallas en el seguimiento y gestión de la cartera de servicios de salud prestados entre 2018 y 2021. Según el ente de control, el proceso busca determinar si existieron omisiones o acciones indebidas de funcionarios o particulares que lleven a un detrimento patrimonial.

¿Qué significa la prescripción de las cuentas por cobrar en entidades públicas?

La prescripción de las cuentas por cobrar implica que, transcurrido un tiempo determinado por la ley sin haberse hecho efectivo el cobro, la entidad pública pierde el derecho legal de reclamar esos recursos. En este caso, tal prescripción afecta el patrimonio público, pues impide a la entidad recuperar el dinero de los servicios de salud que había prestado, afectando potencialmente a la financiación de sus actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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