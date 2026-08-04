Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Instrucción, ha formalizado la acusación contra Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, excongresista del Partido Liberal, por estar presuntamente involucrado en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según detalló el alto tribunal, los hechos investigados se centran en irregularidades detectadas en contratos vinculados a la reposición de la infraestructura del hospital Lascario Barbosa Avendaño, ubicado en el municipio de Acandí, Chocó. La Corte señaló que, debido a las anomalías en la adjudicación de esta obra, el contrato ha sufrido ocho suspensiones durante su ejecución y el costo total del proyecto aumentó en más de 1.500 millones de pesos colombianos (COP), de acuerdo con información confirmada en el comunicado oficial.

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Este proceso forma parte de una serie de investigaciones abiertas contra Palacios Mosquera, quien ya había enfrentado acusaciones en abril del año pasado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. En aquel momento, estos cargos estuvieron relacionados con su gestión como gobernador del departamento de Chocó, cargo que ocupó entre 2016 y 2019. Las pesquisas de la Corte Suprema apuntaron especialmente a presuntas irregularidades en la asignación y manejo de contratos destinados a la mejora de la plaza de mercado en el municipio de Itsmina, también en Chocó, durante el año 2017.

En el caso específico de la plaza de mercado de Itsmina, el contrato fue suscrito con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina, además de otro acuerdo relacionado con la interventoría, es decir, la supervisión técnica y administrativa de la obra. Según lo investigado por la Corte Suprema de Justicia, el detrimento patrimonial asociado a estos hechos alcanzaría los 1.082 millones de pesos, monto que, presuntamente, benefició a terceros involucrados en la ejecución contractual. El valor total del contrato adjudicado para esta infraestructura fue de 3.435 millones de pesos, como lo confirmó el alto tribunal en documentos oficiales.

La acusación formal y la apertura de la investigación a Palacios Mosquera representan un avance importante en el seguimiento judicial a hechos de presunta corrupción administrativa en el sector público, según el seguimiento riguroso expuesto por la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es el origen de la acusación contra Jhoany Palacios Mosquera por contratos irregulares?

La acusación nace de una investigación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a irregularidades en la adjudicación de contratos, específicamente para la reposición de la infraestructura del hospital Lascario Barbosa Avendaño en Acandí y la mejora de la plaza de mercado en Itsmina, ambas en el departamento de Chocó. El alto tribunal documentó sobrecostos, múltiples suspensiones y posible beneficio a terceros, lo que llevó a la formalización de cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

¿Qué significa “peculado por apropiación” y cómo se relaciona con el caso de Palacios Mosquera?

Peculado por apropiación es un delito en el que un servidor público, aprovechando su cargo, se apropia de recursos o bienes públicos para sí mismo o terceros. En el caso del excongresista Palacios Mosquera, la investigación de la Corte Suprema describe que los contratos bajo su gestión habrían presentado un detrimento patrimonial que favoreció a terceros, lo que constituye, de acuerdo con las fuentes oficiales, una apropiación indebida de dineros públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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