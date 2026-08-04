El departamento del Meta es uno de los exponentes en Colombia de la industria agrícola, ganadera y petrolera. Sin embargo, dentro de su hermoso paisaje contiene más de 20 especies de árboles que oxigenan y adornan. Los imponentes nativos tienen varios procesos de transformación al final de su ciclo de vida, dentro de los cuales está el arte en madera.

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Desde hace 5 años, Cindy Lievano y John Gómez crearon Berakah, una empresa que utiliza madera recuperada para crear piezas únicas de decoración y uso cotidiano que resaltan por su belleza natural.

Sin embargo, Berakah no siempre tuvo forma en los sueños de ambos, pues años atrás nunca se imaginaron terminar siendo artesanos. Vivían en la capital y tenían trabajos de oficina y operativo. Ella en una oficina de una entidad financiera y él como conductor.

Cuando llegaron al Meta, al municipio de Cumaral, estalló lo que según ellos fue una promesa de Dios guardada en sus corazones. Berakah, que en hebreo significa “bendición” se pulió desde cero, como un trozo de madera en bruto que necesitaba ser trabajado.

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Comenzaron haciendo la cama de su hijo y luego se dieron cuenta que varias de las piezas que hicieron como ‘hobbie’ gustaron entre sus clientes del momento. Así se forjó lo que hoy es una empresa en crecimiento que fue una de las tantas asistentes a ferias nacionales como ‘Colombia son las regiones’, organizada por la Federación Nacional de Departamentos.

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Berakah, arte que trabaja con creatividad la madera del Meta

Este taller está ubicado en la entrada de Cumaral, Meta y ofrece todo tipo de piezas artesanales en madera de diferentes características. Berakah se ha convertido no solo en el sustento de Cindy y Jhon para su hijo Samuel, sino también en un bastión de sueños para la familia, además de una marca que ha inspirado a sus clientes a seguir conectados con la tradición y la conexión con lo natural.

“Nosotros queremos que la gente se vuelva a reconectar con la naturaleza. Por eso trabajamos el borde natural. En todas nuestras piezas la gente va a poder sentir un tramo de borde natural y puede contemplar las vetas de la madera”, dijo Cindy en entrevista para Pulzo sentada en una silla con su taller de fondo.

Las manos prodigiosas de Cindy y Jhon crean piezas de autor. Nunca una igual a la otra. Hacen la complicada labor creativa de proyectar en su mente jarrones, tablas de cortar, espejos, portavelas, mesas y demás piezas con solo ver un tronco de madera caído en medio del bosque.

“Es algo que me gusta, me imagino qué pieza voy a sacar del tronco que traigo. Por medio de esto sustentamos nuestro hogar y pasamos tiempo en familia. Esto ha sido para mí la alegría de poder soñar, de poder hacer lo que me gusta y no lo que me toca”, dijo Jhon Jairo en entrevista para Pulzo.

La inocencia de hacer la cama de su hijo llevó a esta pareja a proyectar una empresa consolidada en el Meta que ha trabajado a tono con las tradiciones del departamento, las cuales incluyen los asados de carne llanera porcionada en sus tablas de cortar; o las conversaciones sobre la madera de una mesa maciza hecha con técnicas artesanales.

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‘Colombia son las regiones’, la feria que reunió a Colombia en un solo lugar

Berakah hizo parte de los cientos de emprendimientos que tuvieron la oportunidad de mostrar a los colombianos su arte en el Parque de la 93 de Bogotá, que anualmente es la sede de ‘Colombia son las regiones’.

Esta feria reúne muestras culturales, gastronómicas y artesanales de los 32 departamentos del país. La entrada es gratuita y también pueden entrar mascotas.

Vea todo lo que tiene que saber sobre esta feria en la publicación a continuación:

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¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).