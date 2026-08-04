El presidente Gustavo Petro terminó su mandato como el jefe de Estado colombiano que más tiempo permaneció fuera del país en misiones internacionales. De acuerdo con un análisis publicado por La Silla Vacía, el mandatario hizo 65 viajes oficiales a 32 países y acumuló 259 días en el exterior, lo que representa cerca del 18 % de los cuatro años que estuvo en la Casa de Nariño.

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La investigación del medio señala que la agenda internacional de Petro estuvo enfocada en posicionar a Colombia en debates globales sobre cambio climático, paz y política antidrogas. A lo largo de su administración también protagonizó episodios de alto impacto diplomático, como sus críticas a la ofensiva de Israel en Gaza y los cruces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los resultados concretos de esa estrategia fueron más limitados que las metas planteadas por el Gobierno.

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Según La Silla Vacía, Estados Unidos fue el destino más frecuente del entonces presidente, con diez visitas, seguido por Venezuela y Brasil, a donde viajó en seis oportunidades cada uno. Francia ocupó el siguiente lugar con cinco desplazamientos, mientras que México y Ecuador registraron cuatro visitas. En total, Petro estuvo en 89 ciudades distribuidas entre América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

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El reporte también destaca que 2023 fue el año con mayor actividad internacional del mandatario, al completar 25 viajes en apenas doce meses. En contraste, durante 2026 redujo considerablemente sus desplazamientos y solo salió del país en seis ocasiones, en medio del último tramo de su gobierno y del proceso electoral que culminó con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente.

En materia de resultados, La Silla Vacía encontró que menos del 10 % de los viajes terminaron con la firma de acuerdos bilaterales. El principal avance se dio con China, país con el que Colombia suscribió varios instrumentos de cooperación, incluido el memorando para vincularse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Entretanto, persistieron diferencias diplomáticas con algunos países vecinos y el Reino Unido volvió a exigir visa a los colombianos durante ese cuatrienio.

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Además, el informe de La Silla Vacía concluye que Petro rompió varios registros relacionados con sus desplazamientos internacionales. No solo se convirtió en el presidente colombiano que más días acumuló fuera del país durante un solo mandato, sino que también estableció la marca de más viajes en un mismo año presidencial. En 2023 completó 25 salidas al exterior y permaneció 89 días fuera de Colombia, una cifra sin precedentes entre los mandatarios analizados por ese medio desde el gobierno de Andrés Pastrana.

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