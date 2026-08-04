Por: El Espectador

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una demanda dirigida a evitar que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se lleve a cabo en Cali, Valle del Cauca. Según la información presentada por El Espectador, el alto tribunal está evaluando si procede decretar una medida cautelar que frene, de manera provisional, el acto previsto para el viernes 7 de agosto. Esta demanda advierte que realizar la toma de posesión en Cali, como quiere el presidente electo, podría vulnerar varios derechos colectivos clave, entre ellos la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad, la salubridad, la prevención de riesgos previsibles, la transparencia, la publicidad y la legalidad del gasto público.

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En el documento de la demanda, se señala de manera específica que autoridades como el Senado y la Cámara de Representantes estarían en riesgo de afectar estos derechos al aprobar o permitir el traslado de la sede del Congreso para la posesión, todo esto sin contar con información pública, completa, verificable o certificada sobre el acuerdo entre ambas cámaras, los costos asociados, las condiciones de seguridad y logística, la gestión de riesgos y el respaldo presupuestal. Estas preocupaciones han llevado a solicitar la suspensión provisional de todas las decisiones administrativas relacionadas con el cambio de sede, hasta que las entidades involucradas presenten de manera completa y certificada toda la documentación y justificación de la decisión ante el Tribunal.

Adicionalmente, la demanda exige que, en caso de que no se apruebe la suspensión, cualquier ejecución de recursos adicionales por el traslado quede condicionada a la publicación y entrega de toda la información legal, presupuestal, logística y de seguridad requerida en un plazo de 24 horas tras la notificación oficial. Como respuesta, el Tribunal ha determinado que el poco tiempo restante antes de la posesión del presidente electo, considerando que la decisión de traslado fue adoptada apenas el 29 de julio, hace inviable exigir a la parte demandante agotar los trámites administrativos tradicionales.

Antes de tomar posición sobre la medida cautelar, el Tribunal ordenó al Congreso de la República y varias entidades del Gobierno entregar de inmediato informes detallados y documentos técnicos y jurídicos. Estas exigencias incluyen desde el texto exacto de los acuerdos hasta certificaciones presupuestales, detalles logísticos y estudios de riesgos. También se solicita a la Alcaldía de Cali información sobre estudios de seguridad, permisos de uso del lugar y planes de emergencia. El plazo límite para responder fue fijado de manera estricta para el martes 4 de agosto de 2026, a las 5:00 p.m., de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali ha generado una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

La demanda sostiene que la posesión presidencial en Cali podría vulnerar derechos colectivos relacionados con la legalidad, la transparencia y la seguridad, dado que no existe información pública y verificable sobre acuerdos, costos, logística y justificación del traslado de la sede del Congreso, según los documentos citados por El Espectador.

¿Qué medidas exige el Tribunal para evaluar la legalidad del traslado de la posesión presidencial a Cali?

El Tribunal requerió al Congreso y a entidades del Gobierno remitir, en un plazo improrrogable, documentación certificada sobre acuerdos de traslado, estudios de seguridad, soporte presupuestal y planes logísticos, antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar que podría frenar el acto de posesión en Cali.

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