Por: Noticiero 90 minutos

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió recientemente que los homicidios de líderes sociales en Colombia han registrado un aumento durante el actual gobierno en comparación con el periodo presidencial anterior. Esta rectificación por parte del funcionario llegó después de una entrevista en el programa La Luciérnaga, donde inicialmente había afirmado que los asesinatos de líderes sociales habían disminuido durante la administración del presidente Gustavo Petro.

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La aclaración fue divulgada horas más tarde, cuando Sánchez utilizó su cuenta en la red social X para corregir su declaración. Allí, el titular de la cartera de Defensa afirmó textual: “No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior”. No obstante, no entregó cifras concretas sobre el número de homicidios ocurridos en cada periodo. Este reconocimiento contrastó con su intervención en La Luciérnaga, donde había sostenido que las masacres también habían aumentado, justificando que la mayoría de las víctimas presuntamente tenían vínculos con estructuras criminales.

Además, el ministro aclaró que la disminución a la que hacía referencia durante su intervención inicial no era sobre los líderes sociales, sino sobre los firmantes del acuerdo de paz. Según Sánchez, “los homicidios y desapariciones disminuyeron 33%, al pasar de 343 a 229 casos”, de acuerdo con los datos correspondientes al periodo analizado, aunque no especificó a qué años exactos corresponde la información.

En el marco de sus declaraciones, Sánchez entregó detalles sobre la llamada Operación Themis, una estrategia de la Fuerza Pública dirigida a identificar, perseguir y capturar a los responsables de los ataques tanto contra líderes sociales como contra personas que firmaron el acuerdo de paz. El ministro indicó que, entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026, dicho operativo permitió capturar a 300 personas, en su mayoría presuntos integrantes de estructuras armadas organizadas y grupos delincuenciales.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa recordó que el Gobierno mantiene vigente un esquema de recompensas para quienes entreguen información útil, con cifras que oscilan entre 101 y 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la importancia del objetivo buscado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Themis y cómo afecta la seguridad de los líderes sociales en Colombia?

La Operación Themis es una estrategia impulsada por la Fuerza Pública bajo el actual Gobierno, cuyo objetivo es identificar, perseguir y capturar a los responsables de ataques contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Según el ministro de Defensa, entre marzo de 2024 y junio de 2026, permitió la captura de 300 personas vinculadas a grupos armados y delincuenciales.

¿Por qué aumentaron los homicidios de líderes sociales en el actual Gobierno según el ministro de Defensa?

De acuerdo con la corrección realizada por el ministro Pedro Sánchez, los homicidios de líderes sociales sí aumentaron durante el periodo presidencial en curso en comparación con el anterior. Sin embargo, el funcionario no ofreció explicaciones detalladas sobre las causas de este incremento ni entregó cifras específicas al respecto.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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