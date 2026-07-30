Por: El Espectador

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Uno de los emblemas del Acuerdo de Paz firmado en 2016, la escultura “la paloma de la paz” creada por Fernando Botero, ha dejado la Casa de Nariño tras cuatro años en ese lugar, como parte de la transición presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Según información de El Espectador, esta obra volverá al Museo Nacional, donde ya estuvo previamente cuando se produjo el cambio de administración entre Juan Manuel Santos e Iván Duque.

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El traslado de la escultura, que fue donada por Botero el 24 de septiembre de 2016, momentos antes de la firma del Acuerdo de Paz, estuvo a cargo de funcionarios de la Presidencia y expertos conservadores. La pieza, hecha en bronce, de 70 centímetros de altura, pintada de blanco y con un pico dorado, es representativa del estilo voluminoso del artista y simboliza el respaldo al proceso de paz, según las palabras de su autor, quien quiso expresar “apoyo y solidaridad con este proceso que les brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos”.

El proceso de desmontaje fue minucioso, requirió la intervención de al menos seis personas, quienes se encargaron de proteger la escultura antes de empacarla y trasladarla al museo. Durante los últimos años, “la paloma de la paz” fue un referente para los funcionarios de la Casa de Nariño, y, de acuerdo con El Espectador, su partida fue sentida por muchos de ellos, pues para algunos simbolizaba el centro del trabajo político y la memoria de lo vivido.

La salida de esta obra forma parte de las actividades habituales en cada transición de gobierno. A pocos días del cambio de mando, se observa el desalojo de oficinas y remoción de fotografías clave de la administración saliente, así como el traslado de otros objetos simbólicos, como el sombrero de Carlos Pizarro, entregado a su hija María José Pizarro, y la sotana del sacerdote Camilo Torres, enviada a la Universidad Nacional.

De acuerdo con lo publicado, Abelardo de la Espriella no utilizará la Casa de Nariño como sede principal. Bogotá no será el centro de su administración, y planea usar oficinas alternas en Medellín, Cali y principalmente Barranquilla, y en la capital hará reuniones ocasionales en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se trasladó “la paloma de la paz” de Fernando Botero al Museo Nacional?

De acuerdo con El Espectador, el traslado de “la paloma de la paz” responde a la tradición de reubicar símbolos y piezas representativas durante la transición entre gobiernos, retomando el protocolo seguido también cuando terminó el mandato de Juan Manuel Santos. La obra regresa al Museo Nacional, lugar donde ya había sido resguardada anteriormente, tras permanecer en la Casa de Nariño durante la administración saliente de Gustavo Petro.

¿Cuál es el significado de la escultura “la paloma de la paz” en la historia política reciente de Colombia?

Según el propio Fernando Botero, citado por El Espectador, “la paloma de la paz” expresa solidaridad y respaldo al Acuerdo de Paz que prometía esperanza para el pueblo colombiano. Desde su donación en 2016, esta escultura ha sido símbolo de reconciliación y ha acompañado episodios clave de los últimos gobiernos, convirtiéndose en un referente de la voluntad de superar el conflicto armado colombiano.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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