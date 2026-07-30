La designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud ya desata reacciones entre los principales actores del sistema. Después de conocerse el nombramiento, representantes de pacientes, hospitales, clínicas y gremios coincidieron en cuáles deberían ser las primeras decisiones de la funcionaria una vez asuma el cargo, el próximo 7 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella anuncia 3 nombramientos cruciales para su gobierno: estos son los cargos)

El periodista especializado en salud Ronny Suárez recopiló las opiniones de varias voces del sector, que describieron el panorama que recibirá la nueva ministra y plantearon las prioridades para enfrentar una crisis que afecta a millones de usuarios.

Será @AnaVesga_G la ministra de los chicharrones. Encuentra un sector salud en llamas -o cenizas- por causa de la peor crisis que se haya conocido, con millones de vida de por medio. ¿Pero cuáles deben ser las prioridades? Esto opinan algunas de las voces más representativas del… pic.twitter.com/C5wTogjm1w — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) July 30, 2026

Piden revisar la financiación y garantizar acceso a medicamentos

Uno de los primeros llamados vino de Diego Fernando Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, quien aseguró que la prioridad debe ser actualizar el cálculo técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos.

Según explicó, también será fundamental garantizar el giro oportuno de esos recursos para evitar que continúen las barreras de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios de salud que requieren miles de pacientes.

En la misma línea, Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, pidió implementar un plan de choque que permita ponerse al día con el suministro de medicamentos, los pagos a hospitales y clínicas, así como con la atención de los pacientes que han visto retrasadas sus citas y procedimientos.

Hospitales e IPS piden sanear las cuentas del sistema

Las preocupaciones por la situación financiera también fueron compartidas por los representantes de hospitales y prestadores de servicios.

Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, sostuvo que uno de los principales retos será aclarar las cuentas del sistema y dar transparencia a las deudas existentes entre aseguradores y prestadores.

Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, insistió en la necesidad de un plan de rescate financiero que permita garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y atender las obligaciones que mantienen las EPS, especialmente las intervenidas.

La confianza, otro desafío para Ana María Vesga

Además de los problemas financieros, algunos expertos consideran que la nueva ministra deberá reconstruir la confianza entre los distintos actores del sistema.

Así lo expresó Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, quien afirmó que cualquier proceso de reestructuración deberá construirse de manera conjunta para recuperar la credibilidad entre Gobierno, aseguradores, prestadores y pacientes.

Aunque cada vocero hizo énfasis en un aspecto diferente, el mensaje fue común: el nuevo Ministerio de Salud deberá actuar con rapidez para estabilizar un sistema que enfrenta dificultades financieras, retrasos en la atención y problemas de acceso a medicamentos, considerados hoy entre los mayores desafíos para el sector.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.