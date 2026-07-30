A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, continúan conociéndose nombramientos clave para su gobierno.

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Entre los más recientes destacan Sandra Besudo como directora de Parques Nacionales Naturales, Ricardo Yepes al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), tres designaciones consideradas estratégicas para las áreas ambiental, de infraestructura y vivienda.

A estos anuncios se suma la posibilidad de que Olga Lucía Zuluaga sea la nueva ministra de Salud. Según reveló Julio Sánchez Cristo, la médica oriunda del Eje Cafetero sería la elegida para liderar una de las carteras más sensibles del país, aunque el nombramiento aún no ha sido oficializado por el presidente electo.

Zuluaga es médica, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector salud y posee una maestría en Gerencia de Sistemas de Salud.

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Además, fue directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), lo que le ha permitido adquirir experiencia en la administración de hospitales públicos y en la gestión del sistema sanitario.

Con estas designaciones, el gabinete de De la Espriella sigue tomando forma. Hasta el momento ya se han confirmado oficialmente 16 ministerios, mientras que algunas carteras y otros cargos de alto nivel aún permanecen en evaluación antes del inicio del nuevo gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.