Por: El Espectador

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Cuando falta tan solo una semana para que se cierre el gobierno de Gustavo Petro, el departamento de Nariño toma protagonismo en el escenario nacional al mostrar los más recientes avances vinculados a la política de Paz Total. Según información suministrada por El Espectador, se ha autorizado en Nariño un territorio que funcionará como Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para 400 integrantes de los 2000 que integran el grupo armado Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El proyecto de dejar las armas espera la llegada de Abelardo de la Espriella a la administración nacional para avanzar formalmente hacia ese objetivo.

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En el marco de los diálogos impulsados por la Paz Total con Comuneros del Sur, la hoja de ruta contempla no solo la entrega de armas y explosivos sino también acciones humanitarias, como la facilitación de hallazgos de personas reportadas como desaparecidas y el reemplazo de cultivos ilícitos por alternativas legales. Todos estos esfuerzos se concentran en Mallama, Nariño, una región en la que la ZUT fue aprobada tras un proceso de consulta previa con comunidades indígenas, señala El Espectador.

Para el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el mensaje es directo. Como expresó al diario, considera que "Nariño es el norte de la paz para el país" gracias a los avances obtenidos a través de los Diálogos Regionales de Paz. Escobar insiste en que recae sobre el nuevo gobierno la responsabilidad de construir un marco legal que proporcione garantías de seguridad y una salida estable para 400 hombres que llegarán a la ZUT, permitiéndoles dejar atrás la vida armada y aliviar así el dolor sufrido por las comunidades nariñenses.

El mandatario local espera que, tras la posesión de Abelardo de la Espriella, se tramite una ley de orden público que habilite la entrada de los 2000 miembros armado a la ZUT y se establezcan las bases jurídicas para su sometimiento. Considera posible “una victoria temprana para el siguiente gobierno” si se aprovechan estos avances.

El proceso ha evolucionado durante 2024 y muestra un hito en abril, cuando Comuneros del Sur, tras su separación del ELN, entregaron 585 artefactos explosivos, como minas, morteros y granadas. La presencia del presidente Petro en la zona subrayó la importancia de este paso, pues ordenó de inmediato la destrucción del material. El gobernador Escobar enfatiza que los diálogos han dado “resultados concretos” y espera que, en los próximos seis meses, la nueva administración establezca las condiciones legales para posibilitar la dejación de armas de varios centenares de combatientes.

¿Qué es una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de paz de Nariño?

Una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) es un territorio autorizado específicamente para albergar temporalmente a exintegrantes de grupos armados que participan en procesos de paz. Según El Espectador, en Mallama, Nariño se habilitó una ZUT por consulta previa con comunidades indígenas, con el fin de facilitar la transición de 400 integrantes de Comuneros del Sur hacia la legalidad y su reincorporación, acompañada de garantías de seguridad.

¿Cuál ha sido el papel del gobernador de Nariño en la política de Paz Total?

El gobernador Luis Alfonso Escobar se ha consolidado como un actor central en el proceso, defendiendo la estrategia de Paz Total y pidiendo al nuevo gobierno que garantice un marco jurídico para el sometimiento de los grupos armados. Según afirmó a El Espectador, considera que Nariño es ejemplo nacional y que, con el apoyo de la administración entrante, se podrán consolidar los logros alcanzados mediante los diálogos regionales y la creación de zonas de paz en el departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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