Dos policías resultaron heridos luego de que una caravana de la Policía Nacional fuera atacada por hombres armados en una vía del departamento de Norte de Santander. En el vehículo se movilizaba el comandante de la institución en esa región, coronel Jorge Andrés Bernal, quien salió ileso del atentado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estruendosa explosión en planta de famosa marca de gaseosa dejó destrucción; había panfletos del Eln)

La emboscada se registró en el sector conocido como La Culebra, entre los municipios de El Zulia y Sardinata, una zona donde hacen presencia diferentes grupos armados ilegales y que en los últimos meses ha sido escenario de constantes hechos de violencia.

Lee También

¿Cómo fue el atentado contra la caravana de la Policía en Norte de Santander?

Según informó Semana, la patrulla fue sorprendida por hombres armados que abrieron fuego con fusiles mientras el convoy se desplazaba por ese corredor vial.

El oficial explicó que los uniformados respondieron al ataque y sostuvieron un intercambio de disparos durante cerca de diez minutos, tiempo en el que lograron asegurar el área y coordinar la evacuación de los policías que resultaron lesionados.

Los dos uniformados heridos fueron trasladados a un centro médico en Cúcuta, donde reciben atención. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía, las lesiones no comprometen sus vidas.

El comandante departamental indicó que las investigaciones continúan para establecer qué estructura ilegal estuvo detrás de la emboscada. No obstante, señaló que una de las hipótesis apunta a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), debido a la presencia histórica de esa guerrilla en el sector.

Video mostró la reacción de los Comandos Jungla durante el ataque

Horas después del atentado comenzaron a circular videos que muestran parte de la reacción de los uniformados que integraban el dispositivo de seguridad.

En las imágenes, divulgadas por Semana, se observa a integrantes de los Comandos Jungla tomando posiciones de combate mientras respondían a los disparos y protegían a dos compañeros que habían quedado heridos sobre la carretera.

Los registros también dejan ver los daños sufridos por la camioneta en la que se movilizaba el coronel Bernal, la cual terminó con múltiples impactos de proyectil tras el ataque.

Esta es la impresionante reacción de los Comandos Jungla de la Policía, tras el ataque con explosivos al comandante de Policía del Norte de Santander. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7ieHYUevVI — Revista Semana (@RevistaSemana) July 29, 2026

Las grabaciones reflejan la intensidad del enfrentamiento y las maniobras realizadas por los policías para evacuar a los lesionados en medio del fuego cruzado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.