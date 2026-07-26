Se vivieron momentos de pánico en Popayán durante la madrugada de este 26 de julio, luego de una explosión en inmediaciones de la planta de Postobón. Los hechos ocurrieron pasada la medianoche y causaron considerables daños estructurales en el lugar.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Se armó balacera en cárcel colombiana por fuga masiva de presos; hubo policías y hasta militares)

Al parecer, unos sujetos inescrupulosos arrojaron un artefacto al frente de la fachada de la sede de la marca de gaseosas en el norte de la capital del Cauca, el cual detonó. El explosivo dejó varios vidrios y láminas rotas, además de algunas botellas con bebidas regadas por varias partes.

Al lugar llegaron miembros de la Policía de Popayán, quienes custodiaron el lugar para hacerse la respectiva investigación de lo hallado en la zona. El incidente no dejó heridos, aunque los daños estructurales eran más que notorios, con trozos de vidrio y concreto regados por todas partes.

Además, en el sector hallaron panfletos del Eln en los que amenazaban las operaciones de empresas como Bavaria y Postobón en esa región del país. A la segunda mencionada la tachan de apoderarse de recursos naturales y destruirlos, justificando así un vil atentado que afectó la seguridad y puso en riesgo a civiles.

Al Norte de Popayán Cauca fue lanzado un Artefacto explosivo que causo daños materiales, en el lugar dejaro panfletos alusivos al grupo terrorista del ELN pic.twitter.com/23MmS89jWg — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) July 26, 2026

Este atentado, presuntamente a manos de la guerrilla mencionada, se da a dos semanas de la posesión de Abelardo de la Espriella. El presidente electo ha mostrado intenciones de hacer su juramento en una guarnición militar en Cauca, por lo que no queda fuera de investigaciones que haya posibles presiones por parte de grupos criminales en contra de las instituciones del Estado.

* Pulzo.com se escribe con Z