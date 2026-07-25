A menos de dos semanas del cambio de gobierno en Colombia, la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en Popayán, continúa rodeada de incertidumbre por las condiciones de seguridad y la logística del evento, pese a que este sábado se dio un paso clave para su organización.

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De acuerdo con información revelada por el periodista Ricardo Ospina, el Gobierno avanzó con la firma del contrato para la empresa encargada de ejecutar todos los aspectos operativos de la ceremonia de investidura. El acuerdo contempla el montaje, la producción y la coordinación del acto protocolario, que se desarrollaría en la capital del Cauca si no se presentan cambios de última hora.

Sin embargo, la realización del evento en Popayán todavía no está completamente asegurada. Según la información conocida, varias delegaciones internacionales manifestaron inquietudes por las condiciones de seguridad en la ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a estudiar escenarios alternativos.

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Podría enredarse la posesión de @ABDELAESPRIELLA como Presidente en Popayán el próximo 7 de agosto. Por motivos logísticos y de seguridad, algunas delegaciones internacionales habrían hecho observaciones al respecto. Cali y Barranquilla podrían surgir como alternativas. Aunque… — Ricardo Ospina (@ricarospina) July 26, 2026

De hecho, Cali y Barranquilla aparecieron como opciones para trasladar la ceremonia en caso de que no existan las garantías necesarias. Aun así, la intención del presidente electo sigue siendo mantener la posesión en Popayán, incluso si debe desarrollarse dentro de una instalación militar para reforzar las medidas de protección.

La decisión definitiva sobre la sede del acto presidencial se conocería el próximo lunes, cuando se espera que el equipo de empalme y los organismos encargados de la seguridad presenten una evaluación final.

Costará más que la posesión presidencial de 2022

La ceremonia de transmisión de mando también ha llamado la atención por su costo. El contrato firmado este sábado supera el valor destinado a la posesión presidencial de Gustavo Petro en 2022, debido al incremento en los requerimientos de seguridad, logística y organización que implica realizar el evento fuera de Bogotá.

Aunque las autoridades no han entregado todos los detalles del presupuesto, la inversión contempla un amplio despliegue operativo para garantizar la asistencia de mandatarios, delegaciones extranjeras, invitados especiales y altos funcionarios del Estado.

La seguridad será uno de los ejes principales del operativo, especialmente porque Abelardo de la Espriella ha denunciado en repetidas ocasiones haber recibido amenazas durante la campaña presidencial y después de su elección como jefe de Estado.

El mandatario electo ha explicado que escogió Popayán por el valor simbólico que representa para su administración. Su intención es enviar un mensaje sobre la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento de la presencia institucional en regiones que han enfrentado problemas de orden público.

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto, fecha en la que finalizará oficialmente el mandato de Gustavo Petro, iniciando un nuevo gobierno que ha prometido centrar buena parte de su agenda en la lucha contra el crimen y el restablecimiento de la seguridad en el país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.