Se formó un nuevo problema para la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, luego de que el presidente, Gustavo Petro, dejó una insólita orden: el ganador de las elecciones en 2026 no se va a juramentar en ninguna sede del Ejército o de otro tipo de fuerza pública.

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“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de Facebook.

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