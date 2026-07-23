El proyecto de Holcim Colombia para explotar materiales de arrastre en el río Saldaña, en Tolima, continúa sin entrar en operación pese a que recibió licencia ambiental hace casi dos años. De acuerdo con información divulgada por Semana, las autoridades confirmaron que la autorización sigue vigente, aunque todavía no existen reportes sobre el inicio de las actividades extractivas.

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La publicación señala que tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como la Agencia Nacional de Minería (ANM) respondieron a un derecho de petición en el que explicaron el estado actual del proyecto y los motivos por los cuales permanece inactivo.

Anla no registra el comienzo de la explotación

Según la información conocida por Semana, la Anla revisó el Sistema de Información de Licencias Ambientales (Sila) y no encontró comunicaciones que indiquen que Holcim haya iniciado la explotación ni que haya informado oficialmente el arranque del proyecto.

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La autoridad ambiental precisó que la licencia, otorgada en julio de 2024 por un periodo de 13 años, continúa vigente. Además, recordó que la legislación solo permite estudiar una eventual pérdida de vigencia si pasan cinco años sin que el proyecto inicie su ejecución y, antes de ello, deberá solicitar explicaciones al titular.

Empresa busca modificar las condiciones del proyecto

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería explicó, citada por Semana, que el contrato de concesión no contemplaba una etapa de construcción y montaje, por lo que la explotación podía comenzar directamente una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

La entidad también indicó que el proyecto estuvo suspendido durante un año debido a factores técnicos, económicos y sociales expuestos por la empresa. Adicionalmente, confirmó que analiza una nueva solicitud de Holcim para reducir los volúmenes de explotación previstos inicialmente.

La expectativa en la región continúa

Aunque la extracción de materiales aún no comienza, la empresa mantiene las obligaciones ambientales asociadas a la licencia, entre ellas medidas de compensación ecológica y acciones de recuperación en la cuenca del río Saldaña.

Mientras se define la nueva solicitud presentada por la compañía, habitantes del área de influencia siguen a la expectativa de que el proyecto entre en funcionamiento por el impacto económico y la generación de empleo que podría representar para la región.

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