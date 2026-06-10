Habitantes de Saldaña (Tolima) expresaron su inconformidad por la falta de avance de un proyecto de explotación de materiales de arrastre autorizado a la multinacional Holcim Colombia S.A. en el río Saldaña.

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Según la comunidad, la licencia ambiental fue otorgada en julio de 2024 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y contemplaba la extracción de hasta 400.000 metros cúbicos anuales de arena y grava durante 13 años.

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Sin embargo, sostienen que hasta la fecha no se han iniciado actividades de explotación ni operaciones relacionadas con el proyecto.

Habitantes dicen que el retraso afecta regalías e inversiones ambientales

De acuerdo con un comunicado difundido por líderes de la zona, difundido por Semana, la falta de ejecución del proyecto habría impedido la generación de regalías derivadas de la explotación del recurso.

Los denunciantes señalaron que esa situación impactaría potenciales ingresos para el municipio, el departamento y la Nación a través del Sistema General de Regalías.

Además, recordaron que la licencia contempla compromisos ambientales y sociales que, según afirman, tampoco han podido ejecutarse debido a que el proyecto permanece sin entrar en operación.

Entre ellos mencionan acciones para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, compensaciones ambientales y mecanismos de atención a las comunidades del área de influencia.

Holcim explicó por qué no han iniciado las operaciones

Frente a los cuestionamientos, Holcim Colombia emitió un comunicado en el que aseguró que el proyecto se encuentra actualmente en una fase de preparación y desarrollo de actividades previas a la construcción y montaje.

Este es el comunicado de Holcim, difundido por Semana:

La empresa indicó que ha mantenido comunicación permanente con la Agencia Nacional de Minería para informar sobre diferentes condiciones técnicas, ambientales y operativas que han incidido en los cronogramas inicialmente previstos.

Según la compañía, también se adelantan trámites ante las autoridades competentes y se presentó una propuesta de reactivación progresiva que actualmente se encuentra en evaluación.

Autoridades mantienen labores de seguimiento

La comunidad recordó que tanto la Agencia Nacional de Minería como la ANLA conservan funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proyecto.

Por su parte, Holcim reiteró su compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de las actividades contempladas en la licencia otorgada para la intervención en el río Saldaña.

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