El Icetex lanzó una de las medidas más ambiciosas para quienes arrastran deudas educativas difíciles de pagar. La entidad anunció una condonación parcial de capital y el perdón total de intereses para miles de beneficiarios que actualmente se encuentran en mora.

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El beneficio hace parte del denominado Plan de Oportunidades 2026 y está dirigido a personas cuya obligación financiera fue catalogada como cartera de difícil recuperación. La iniciativa contempla la condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado, además del 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

La medida podría impactar a 59.335 beneficiarios que, al cierre de 2025, tenían créditos educativos con más de 361 días de mora y que fueron clasificados como cartera castigada. El programa cobija tanto créditos financiados con recursos propios del Icetex como algunas líneas administradas mediante fondos y alianzas institucionales.

El presidente del Icetex, Álvaro Uriquijo, destacó el alcance del beneficio. El directivo afirmó: “Es una excelente oportunidad para extinguir la deuda, recibir del Icetex reporte positivo ante las centrales de riesgo y normalizar su cartera con la entidad”. Además, invitó a los beneficiarios a acercarse a la entidad para alcanzar acuerdos de pago que permitan cerrar definitivamente sus obligaciones.

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Quienes resulten elegibles podrán pactar planes de pago con plazos que van desde un mes hasta 36 meses. La estrategia comenzó a regir este 9 de junio de 2026 y permanecerá vigente hasta la finalización del actual Plan Nacional de Desarrollo.

El anuncio llega en un momento clave para miles de estudiantes y egresados que enfrentan dificultades económicas. Para muchos de ellos, la posibilidad de obtener descuentos tan amplios en el capital y eliminar por completo los intereses representa una oportunidad para salir de las centrales de riesgo y recuperar su historial financiero.

Paralelamente, el Icetex mantiene abierto el proceso de renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026. Más de 107.000 estudiantes podrán asegurar sus desembolsos para matrícula y sostenimiento, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la entidad y sus instituciones educativas.

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