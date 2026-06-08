Lo que comenzó como un secuestro que mantenía en vilo a una familia en Antioquia terminó en una tragedia al confirmarse el hallazgo del cuarto cuerpo en zona rural de Remedios, con lo que quedó establecida la muerte de las cuatro personas que habían sido retenidas por hombres armados en la vereda Las Camelias.

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Unidades del Ejército y del Gaula encontraron los cadáveres de dos mujeres y dos hombres en un sector alejado del casco urbano. Las víctimas serían la pareja de esposos que había sido reportada como secuestrada junto con dos trabajadores de una finca de la región.

Los cuerpos presentaban signos de violencia. Tres de las víctimas tendrían múltiples golpes ocasionados con objetos contundentes, mientras que una cuarta persona registraba heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades avanzan en las verificaciones para esclarecer exactamente cómo ocurrieron los asesinatos.

Cabe mencionar que los hechos se remontan a una incursión armada atribuida al frente 4 de las disidencias de las Farc. Durante el ataque, hombres armados ingresaron a una finca de la zona, retuvieron a las cuatro personas y además incendiaron dos viviendas. En el lugar también aparecieron mensajes y grafitis alusivos a esa estructura ilegal.

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Uno de los elementos que más ha llamado la atención dentro de la investigación es una fotografía conocida en las últimas horas. En la imagen aparecen las cuatro víctimas cuando todavía estaban con vida, mientras detrás de ellas se observa a un hombre armado. El material ya está en poder de las autoridades y podría convertirse en una pieza clave para reconstruir los movimientos de los responsables.

#Antioquia | Las autoridades confirmaron el asesinato de las cuatro personas que habían sido secuestradas durante una incursión armada de presuntos integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc, en Remedios. Esta fue la última foto de las víctimas antes de ser… pic.twitter.com/wwSRov2lF5 — La FM (@lafm) June 8, 2026

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