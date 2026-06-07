El defensa de la Selección Colombia Yerry Mina se convirtió en el centro de una intensa polémica en redes sociales luego de una publicación realizada por el presidente Gustavo Petro sobre dos fotografías del futbolista. Desde entonces, el jugador ha recibido una avalancha de comentarios ofensivos en sus perfiles, especialmente en Instagram.

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La controversia comenzó después de que el mandatario compartiera una imagen tomada durante la ceremonia de despedida de la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial de 2026. En la fotografía aparece Petro saludando a Mina durante el acto protocolario realizado en Bogotá.

Junto a esa imagen, el presidente publicó otra fotografía antigua en la que se observa al expresidente Álvaro Uribe cerca del futbolista. Ambas imágenes estuvieron acompañadas por una frase que rápidamente generó reacciones: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

El mensaje fue interpretado por numerosos usuarios como una referencia a la condición racial del jugador y provocó una fuerte discusión en redes sociales. Algunos sectores calificaron la publicación como desafortunada y consideraron que introducía elementos raciales en un debate político.

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Sin embargo, uno de los efectos más visibles de la polémica ha sido la reacción contra el propio Yerry Mina. En las horas posteriores a la publicación, cientos de usuarios comenzaron a dejar comentarios en las publicaciones del defensor colombiano.

Entre los mensajes que se pueden encontrar en sus redes sociales aparecen referencias ofensivas relacionadas con la esclavitud, comentarios sobre supuestos “patrones” y otras expresiones que han sido calificadas por algunos usuarios como discriminatorias. Muchos de esos mensajes no tienen relación con el desempeño deportivo del jugador y se concentran exclusivamente en la controversia política generada por la publicación presidencial.

Presidente @petrogustavo, así amanece el perfil de instagram de Yerry Mina después de su ofensiva publicación. Usted nunca entendió que no es un ciudadano más. Nunca le importó los límites y la dimensión de su cargo. pic.twitter.com/VgEC93fvJC — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) June 7, 2026

La situación ha generado preocupación entre aficionados y observadores, que consideran injusto que el futbolista termine siendo blanco de ataques por una discusión política en la que no participó públicamente.

Uno de los dirigentes que reaccionó al mensaje del presidente fue Estefanel Gutiérrez, representante a la Cámara electo por el Atlántico. El político manifestó su rechazo a la publicación y aseguró que la consideraba un nuevo episodio de discriminación racial.

Un nuevo ataque racista del presidente que por los negros no hizo NADA en cuatro años de gobierno. https://t.co/LFScjzqyef pic.twitter.com/vakvKsN6T5 — Estefanel Congresista 🏛️ (@EstefanelGP) June 6, 2026

Además, recordó otras controversias relacionadas con la relación del Gobierno con líderes afrocolombianos, entre ellas los desacuerdos públicos con integrantes de su propio gabinete y las diferencias que se hicieron visibles con la entonces vicepresidenta Francia Márquez.

Mientras la discusión continúa creciendo en redes sociales, Yerry Mina no se ha pronunciado sobre la controversia. Sin embargo, el futbolista sigue siendo objeto de cientos de comentarios diarios en sus publicaciones, convirtiéndose en uno de los protagonistas involuntarios de una polémica que mezcla fútbol, política y redes sociales a pocos días del inicio del Mundial de 2026.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.