Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales durante los últimos días puso en el centro de críticas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Sin embargo, según una verificación conocida por El Tiempo, la grabación no muestra al aspirante colombiano golpeando a una mujer, como aseguran varias publicaciones virales en plataformas digitales.

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El video comenzó a difundirse después de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo y en las publicaciones se afirmaba que el abogado había agredido a su esposa mientras ella dormía junto a su hija, supuestamente como reacción a los resultados electorales.

No obstante, una revisión adelantada permitió establecer que la grabación no tiene ninguna relación con el candidato presidencial. La verificación concluyó que las imágenes corresponden a un caso de violencia de género denunciado recientemente en México y que el hombre que aparece en el video fue identificado por la víctima como Jorge Rabadán.

Según explicó el medio citado, una búsqueda inversa de imágenes permitió rastrear la grabación hasta una publicación hecha el 2 de junio de 2026 por la cuenta de Instagram “justiciaporpau”. Allí se denunció que una mujer llamada Paula Fajardo fue víctima de agresiones por parte de su exesposo, señalado como Jorge Rabadán.

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Además, en las redes sociales de la denunciante aparecen otros videos en los que se observa al mismo hombre ejerciendo presunta violencia en diferentes espacios de la vivienda. Medios locales mexicanos también identificaron al agresor como Jorge Francisco Rabadán Torres y difundieron información relacionada con el caso.

El portal Quadratín Morelos reportó que los hechos ocurrieron en Cuernavaca, México. En ese medio se citaron declaraciones de Paula Fajardo, quien aseguró que durante mucho tiempo escuchó que los hechos habían sido minimizados o puestos en duda, pero sostuvo que las imágenes evidencian lo ocurrido.

Abelardo de la Espriella sí ha estado envuelto en controversias recientes por declaraciones consideradas sexistas y homofóbicas por distintos sectores. Entre quienes han cuestionado su discurso está Juan Daniel Oviedo, quien calificó la campaña del candidato como “sucia, machista y homofóbica” tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

Asimismo, el pasado 2 de junio un juzgado de Bogotá le ordenó al aspirante ofrecer disculpas públicas por comentarios sexistas hechos durante una entrevista. Sin embargo, la verificación concluyó que ninguno de esos antecedentes guarda relación con el video viral que circula en redes sociales y que fue atribuido falsamente al candidato presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: