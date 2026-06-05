La temperatura política de cara a la segunda vuelta presidencial alcanzó su punto más crítico en las calles de Bogotá. En la noche de este jueves 4 de junio, la sede de campaña del candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, se convirtió en el epicentro de un tenso escenario de confrontación ciudadana que obligó a la intervención inmediata de las autoridades de la capital.

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Un nutrido grupo de simpatizantes del candidato oficialista Iván Cepeda se aglomeró a las afueras de las instalaciones portando carteles y pancartas, entonando diferentes arengas que el equipo de De la Espriella calificó de “ofensivas e intimidantes”.

La reacción desde el interior de la sede de ‘El Tigre’ no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X, el equipo de comunicaciones del abogado barranquillero lanzó un SOS urgente a las fuerzas del orden, denunciando de manera vehemente que estaban siendo objeto de agresiones físicas e institucionales.

La denuncia encendió de inmediato los debates en las plataformas digitales, donde se empezó a hablar de presuntos actos de vandalismo contra el comando político de la oposición.

Ante el revuelo ocasionado y las encontradas versiones de lo que estaba ocurriendo en Teusaquillo, la Secretaría de Seguridad del Distrito, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, emitió un comunicado oficial para dar un balance real y pormenorizado de los hechos. El ente distrital aclaró que, si bien la situación fue compleja, no pasó a mayores:

Bloqueo de accesos: El Distrito confirmó que el grupo de personas se plantó al frente de la sede para restringir el acceso y la salida de los funcionarios y militantes que se encontraban allí.

El Distrito confirmó que el grupo de personas se plantó al frente de la sede para restringir el acceso y la salida de los funcionarios y militantes que se encontraban allí. Sin vandalismo: Las autoridades enfatizaron de manera tajante que no se registró ningún tipo de vandalización, ruptura de vidrios o afectaciones estructurales a la edificación.

Las autoridades enfatizaron de manera tajante que no se registró ningún tipo de vandalización, ruptura de vidrios o afectaciones estructurales a la edificación. Evacuación pacífica: Gracias a la reacción preventiva del esquema policial, se logró mediar la situación sin que se produjera ningún choque físico entre los manifestantes y los miembros de la campaña, garantizando una evacuación completamente pacífica de todo el personal.

A pesar del parte de tranquilidad emitido por las autoridades bogotanas, el candidato Abelardo de la Espriella reaccionó con total indignación y elevó el tono de la contienda electoral. Para el aspirante, lo ocurrido en Teusaquillo no es un hecho aislado, sino el preludio de una estrategia mucho más peligrosa por parte del oficialismo para desconocer los resultados en las urnas el próximo 21 de junio.

“Están desatados. Petro y Cepeda están preparando un segundo estallido social para desconocer las elecciones, incendiar al país y llevarnos a una situación tan lamentable como la que nos llevaron hace 4 años”, sentenció de manera tajante el candidato.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: