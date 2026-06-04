El ambiente político en Colombia está que arde tras el sorpresivo anuncio del Comité Promotor de suspender la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior postura moderada del candidato Iván Cepeda. Sin embargo, desde la otra orilla política la respuesta fue inmediata y fulminante. El exministro José Manuel Restrepo reapareció con fuertes declaraciones para advertirle al país que, según su lectura, todo se trata de una fría y calculada maniobra para pescar votos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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Para Restrepo, el paso atrás del oficialismo con la Carta Magna no es una muestra de sensatez ni de deseos de un “Acuerdo Nacional”, sino una respuesta al desespero electoral al ver que la propuesta estaba espantando a los ciudadanos indecisos.

En una contundente intervención, el economista y político recordó un episodio histórico reciente para pedirle a los electores que no bajen la guardia ante el cambio de discurso del Pacto Histórico. Restrepo comparó la situación actual con las promesas hechas por el hoy presidente Gustavo Petro en campañas anteriores.

Según el dirigente, los estrategas del oficialismo simplemente “se dieron cuenta de que no estaba funcionando en el proceso electoral” y por eso decidieron esconder la propuesta temporalmente en la nevera, pero manteniendo la misma agenda de fondo.

José Manuel Restrepo fue enfático en señalar que, con o sin proyecto de firmas en marcha, el peligro para la estabilidad democrática del país sigue completamente vivo. Argumentó que las convicciones del Gobierno y de Iván Cepeda no han cambiado y que su hoja de ruta mantiene un corte autoritario.

“Es una estrategia electoral, los colombianos no somos inocentes. Petro en su momento se comprometió a hacer una asamblea constituyente, lo puso en marmol e incumplió. Esto sucederá exactamente lo mismo con Cepeda, pero en esencia los ataques a la Constitución siguen siendo vigentes, siguen por la misma línea de autoritarismo, de romper los pesos de la democracia, de enfrentar la iniciativa privada y el sector empresarial, siguen por el mismo camino”,

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