La primera vez que el presidente Gustavo Petro habló, como gobernante, de una constituyente fue el 15 de marzo de 2024, después de que, como candidato en 2018, hubiera firmado en mármol: “No convocaré una asamblea constituyente”. El gobierno se le acabó y no consiguió ese objetivo, pero su candidato, Iván Cepeda, ha asegurado que apunta también a ese objetivo. Sin embargo, el país, advertido, empieza a movilizarse contra esa idea que, para muchos, es una clara amenaza contra la democracia.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Exministro de Petro se volteó, votará por Abelardo de la Espriella y pidió renuncia del presidente)

Para las elecciones de 2022, en las que obtuvo un triunfo apretado sobre Rodolfo Hernández, el candidato Petro aseguró en dos debates: “Nosotros hicimos la Constitución de 1991. Las instituciones de Colombia hoy se originan en la Constituyente del 91 y nosotros fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente por voto popular. ¿Por qué vamos a desbaratar lo que hicimos? La Constitución de 1991 sirve para hacer los cambios en Colombia”.

Ronda fantasma de reelección, pero hay más

El primer miedo que despertó Petro como presidente al hablar de una constituyente fue el de la reelección. Ese temor se incrementó cuando su entonces canciller Álvaro Leyva Durán (hoy uno de sus peores enemigos) esgrimió la tesis de que se podía convocar una constituyente con base en el Acuerdo con las Farc. En ese momento se produjo una reacción del país político: todos los expresidentes de Colombia se manifestaron en contra, y hasta César Gaviria propuso hacer una gran coalición de todos los partidos dispuestos “a defender la democracia, a defender la Constitución, a defender el Estado de derecho”. La idea no prosperó.

Lee También

El presidente Petro se cuidó de negar que su propósito hubiera sido buscar la reelección. Sostuvo que lo que llamó de diferentes formas (“proceso constituyente”, “poder constituyente”, “plebiscito constituyente”) tenía como propósito garantizar que sus reformas se llevaran a cabo. Como si se tratara de una carrera de relevos, el testigo ya lo recibió Iván Cepeda, que en diferentes escenarios de su campaña por la presidencia ha mencionado la idea.

“La decisión de nuestro pueblo emana de una convicción que tiene raíces muy hondas y porque hemos comprendido que ya no basta solamente protestar: ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante”, leyó en un discurso en plaza pública, mientras que en Noticias Caracol aseguró: “Necesitamos un acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional, sí, puede terminar en una constituyente. Y entonces habrá que hacerla”.

No está muy claro cuáles serían los propósitos de esa constituyente, que Petro y Cepeda mencionan de manera superficial. Ninguno de los dos les cuentan a sus seguidores y a todo el país que, una vez conformada una asamblea constituyente, ella misma se dicta sus reglas y establece los temas de los que se va a ocupar. Cobra independencia, incluso del propio presidente. Con otras palabras: el presidente puede decir que no se quiere reelegir, pero una asamblea constituyente, una vez integrada, tiene la potestad de incluir la reelección.

¿Cómo puede llegar la idea de la reelección a una asamblea constituyente? En su momento, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta admitió sin ambages en mayo de 2024 que ella y sus seguidores buscarían que Petro repitiera mandato, y aseguró que eran muchos los que estaban promoviendo su continuidad en la Casa de Nariño. “Tengo que decir: no es el presidente Petro el que está diciendo y que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas, nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente, lo estamos promoviendo”, dijo en ese momento.

El riesgo de una dictadura constitucional

La congresista descargó al mandatario de cualquier responsabilidad y autoría sobre la idea de reelección, pero eso resulta improbable. Hoy ya no es solo el fantasma de la reelección el que aparece cuando la constituyente pasa del discurso encendido del presidente a las incipientes y esquivas menciones al respecto de su candidato. Ahora los temores abarcan un amplio espectro que va dese quienes encuentran innecesaria una reforma a la Constitución porque con simplemente aplicarla bastaría, hasta los que advierten el peligro de una dictadura constitucional.

“Las dictaduras del siglo XXI no nacen de un golpe de Estado militar, sino de una transición normativa-impositiva disfrazada con el lenguaje de la democracia y camuflada bajo la institucionalidad que otorga la Constitución, la cual pervierte sus valores y principios hasta el punto de convertirse en su contradicción más absoluta”, escribió en Semana el constitucionalista Mauricio Gaona. “De la Constitución solo queda la ‘expresión’ y de la democracia, solo el recuerdo. Lo que sigue es dictadura reglada en una Constitución o dictadura constitucional”.

Para el jurista, “si la metamorfosis es el pretexto”, la ejecución técnica es el ‘democratic blending’, un concepto que acuña con el significado de “fusión democrática” para escribir la estrategia mediante la cual líderes populistas o autoritarios utilizan las instituciones democráticas y las normas constitucionales para desmantelar la democracia desde adentro.

Ante semejante panorama entendido por amplios sectores, esta vez no es el país político (el de los políticos) el que reacciona. Avanza la iniciativa del Comité del Referendo por la Estabilidad Constitucional que busca que no se toque la carta Política entre el 2026 y el 2034. Aspira a recoger más de 3’500.000 firmas antes de la posesión del nuevo presidente, aunque la Registraduría les dio seis meses de plazo para hacerlo. La idea es que los colombianos firmen y evitar que haya una constituyente en los próximos 8 años. La información está en el sitio web fajarselaconstitución.com, donde está toda la información y se pueden descargar los formularios.

El presiente Petro y el candidato Cepeda hablan de constituyente sin considerar que el temor a una reforma constitucional pudo tener una significativa incidencia en la votación del 31 de mayo en la que perdió Cepeda.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.