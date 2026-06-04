El candidato presidencial Abelardo de la Espriella pidió al presidente Gustavo Petro y a su contendor en segunda vuelta, Iván Cepeda, reconocer los resultados oficiales de la primera vuelta luego de que la Registraduría Nacional concluyera el escrutinio y descartara irregularidades en el proceso electoral.

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“Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano”, escribió el abogado en su cuenta de X.

La solicitud surgió después de que el organismo electoral confirmara el conteo del 100 % de las mesas y reiterara que no encontró evidencias de fraude, una hipótesis que había sido planteada por sectores cercanos al Gobierno y por integrantes de la campaña de Cepeda.

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De la Espriella sostuvo que los resultados oficiales ratifican la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y consideró que ya no existen motivos para mantener dudas sobre la legitimidad de la votación. El candidato insistió en que las instituciones electorales cumplieron su función y defendió el trabajo adelantado durante el escrutinio.

“No más intentos de robarse la democracia. La institucionalidad está firme para frenar a los aprendices de tiranos. La Registraduría y los jueces de la República han cumplido su deber2, agregó el vencedor de la primera jornada.

El Pueblo, la campaña, todos los participantes, -excepto el candidato de Petro-, las misiones de observación, la comunidad internacional, lo teníamos claro y aceptamos el resultado electoral de primera vuelta desde el domingo pasado. Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales… https://t.co/A6g2TUHtJD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 4, 2026

Qué dijo la Registraduría sobre el escrutinio de la primera vuelta

La Registraduría Nacional informó que concluyó el 100 % del escrutinio de las elecciones presidenciales y destacó que las reclamaciones presentadas durante el proceso no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el país. La entidad aseguró que este resultado refleja un proceso electoral desarrollado con garantías y bajo supervisión de los jueces de la República.

Según el balance oficial, el preconteo divulgado la noche de las elecciones registró una coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio definitivo, por lo que los ajustes efectuados durante la revisión de actas fueron mínimos. La autoridad electoral sostuvo que este nivel de concordancia demuestra la solidez del sistema de consolidación y divulgación de resultados.

El registrador Hernán Penagos explicó que el escrutinio fue adelantado por jueces en todo el territorio nacional y que las diferencias encontradas entre preconteo y escrutinio correspondieron a correcciones normales dentro del proceso electoral. Además, reiteró que no se identificaron situaciones que afectaran la transparencia de la jornada.

📲📰 Concluido el 100 % del escrutinio a cargo de los jueces de la República, las reclamaciones no superaron el 0,7 %. Comunicado oficial ⬇️ pic.twitter.com/Mywt4Q59dU — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

La información adquirió relevancia luego de los cuestionamientos planteados por distintos sectores políticos sobre los resultados de la primera vuelta. Con el cierre oficial del escrutinio, la Registraduría comenzó los preparativos para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: