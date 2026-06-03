El excandidato presidencial Sergio Fajardo publicó un video en el que se refirió al clima político que vive el país después de la primera vuelta presidencial y lanzó un llamado a reducir la tensión entre las campañas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La movida de Iván Cepeda para lograr los votos que le faltan: “Está en conversaciones”)

A pocos días de la segunda vuelta del próximo 21 de junio, el exgobernador de Antioquia aseguró que Colombia necesita recuperar la calma y enfocarse en una discusión basada en argumentos y propuestas.

Fajardo cuestionó el ambiente de agresiones y rumores en elecciones

El excandidato sostuvo que desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta ha predominado un discurso marcado por los ataques y las acusaciones.

“Desde el momento que se conocieron los resultados solamente hemos escuchado un lenguaje violento, agresiones, ofensas, mentiras, contradicciones y todo tipo de rumores”, manifestó.

El excandidato señaló que los colombianos deben conocer con claridad las propuestas de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño y evaluar las capacidades morales, técnicas y políticas de cada uno antes de tomar una decisión.

“Tenemos que esperar para que los candidatos presenten la Colombia que quieren liderar, para que se escuchen argumentos, se debata y podamos escoger una persona”, agregó.

Fajardo recordó el millón de votos que obtuvo en primera vuelta

Durante el video, Fajardo también destacó que cerca de un millón de ciudadanos respaldaron su candidatura en las elecciones del pasado 31 de mayo.

Según explicó, ese apoyo quedó representado en diez puntos programáticos que ahora pone a consideración del debate nacional.

El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la formula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido. A toda Colombia le ofrecemos el Decálogo del millón. 🇨🇴 Léelo aquí: https://t.co/PwKVmeJovj pic.twitter.com/GBzrq7xYNF — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 3, 2026

Los 10 puntos que Fajardo quiere ver en el debate presidencial

El exalcalde de Medellín invitó a los colombianos a analizar las propuestas que defendió durante su campaña y a tenerlas presentes al momento de elegir presidente.

Dentro de los temas planteados aparecen:

Fin a la polarización y el odio.

Protección a la Constitución, no a la Constituyente.

Cero impunidad, cero corrupción.

El fin de la paz total.

Colombia la más educada (no es un titular).

Por un nuevo orden del sistema de salud.

Jóvenes como protagonistas. Que el lugar donde se nace no determine su futuro.

Un Estado que garantice y profundice los derechos consagrados en la Constitución de 1991.

Desarrollo productivo con inclusión social.

Colombia necesita recuperar una política exterior seria, profesional y al servicio de la gente.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: