Luego de ser tan antipetrista, como lo manifestó durante toda la campaña reciente que la llevó al Senado, Jennifer Pedraza parece contemplar un eventual apoyo para Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro a la presidencia.

Sigue a PULZO en Discover

Eso lo dejó ver este martes en entrevista con Blu Radio, cuando explicó que iniciarán una serie de conversaciones con su equipo y el de Sergio Fajardo para definir si ese millón de votos que sacaron el domingo pasado se irá para la candidatura de Cepeda. Así mismo, descarta por completo un apoyo para Abelardo de la Espriella.

“Me sorprende sentir, usted me dirá si estoy equivocado, que después de ser usted tan antipetrista, de haberle hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro, evalúe terminar apoyando la campaña del candidato del presidente Petro”, cuestionó Néstor Morales a Jennifer Pedraza.

Vea también: Sergio Fajardo mueve su campaña y suma a Jennifer Pedraza como jefe de debate

Lee También

Su respuesta fue algo ambigua, pero marcó los escenarios que se podrían venir para los próximos días.

“Obviamente que esta segunda vuelta es absolutamente incómoda para mí, en eso tienes toda la razón. No me representa el proyecto político de Gustavo Petro. Sin embargo, la segunda vuelta pienso yo que es incómoda para todo el millón de personas que votamos por Sergio Fajardo”, afirmó la senadora electa.

“Pero ya estamos en esta segunda vuelta y para mí la candidatura presidencial de Abelardo, en particular, es una amenaza contra la democracia colombiana en un contexto internacional de regímenes autoritarios. Yo me siento amenazada como una mujer joven, me siento muy confrontada”, agregó.

Insistió en que ser siente muy incómoda, pero no descarta poder hacer alianza con el equipo de Cepeda, si se cumplen diferentes condiciones. Por ejemplo, que no se promueva una asamblea constituyente, como tendría planeado el Pacto Histórico.

Vale recordar que buena parte de los votantes de la senadora electa la respaldaron por su crítica constante al gobierno de Petro, por destapar escándalos como el de los diplomas falsos de Juliana Guerrero y otros más. La mayoría de ellos la vieron como una figura antipetrista, capaz de hacer frente a los planes del Pacto Histórico.

En esa línea, Néstor Morales le insistió a la congresista que, si ella apoya a Cepeda, terminará compartiendo tarima con el mismo equipo de Petro, que ella tanto criticó.

“Para mí es súper claro que ese proyecto político (el de Petro y Cepeda) no es el nuestro y cualquier conversación con esa candidatura tiene que pasar por estos puntos, es decir, cualquier conversación tiene que ponerle un freno a la constituyente, una respuesta a la crisis de salud y seguridad”, afirmó Pedraza.

Finalmente, explicó que también está sobre la mesa el voto en blanco, que es una opción que contemplan con el equipo de Sergio Fajardo.

* Pulzo.com se escribe con Z