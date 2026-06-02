Julio Sánchez Cristo aseguró este martes que el presidente Gustavo Petro estaría dispuesto a involucrarse de manera directa en la campaña presidencial de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta. Durante su intervención radial, el periodista afirmó que el mandatario tendría la intención de acompañar públicamente al candidato del Pacto Histórico en distintos eventos políticos.

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Según Sánchez Cristo, Petro no solo respaldaría a Cepeda desde la Casa de Nariño, sino que incluso asumiría un papel más activo dentro de la estrategia electoral. “El presidente de la República está dispuesto a ser jefe de debate de Iván Cepeda. Eso está absolutamente prohibido”, afirmó el periodista de 6AM W, al referirse a lo que, según él, sería la hoja de ruta del mandatario para las próximas semanas.

El periodista sostuvo además que el jefe de Estado tendría previsto aparecer en tarimas junto al candidato presidencial y acompañarlo en actividades de campaña. “Va a ir a la tarima, va a acompañarlo, va a utilizar los medios públicos para apoyar su campaña”, señaló Sánchez Cristo, quien advirtió que ese tipo de actuaciones generarían cuestionamientos jurídicos por las restricciones que existen para los funcionarios públicos durante procesos electorales.

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En medio de sus comentarios, el comunicador planteó los escenarios que tendría Petro si decide involucrarse directamente en la contienda. “¿Qué caminos tiene el presidente? ¿Asumir las sanciones por lo que va a hacer? ¿O a lo mejor retirarse temporalmente del cargo por las próximas tres semanas para dedicarse a ayudarle a su candidato Iván Cepeda?”, preguntó al aire.

Sánchez Cristo comparó la situación con recientes decisiones disciplinarias adoptadas por las autoridades frente a otros funcionarios públicos. Como ejemplo, mencionó el caso del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien fue suspendido por orden de la Procuraduría tras la publicación de un mensaje en la red social X. Sus declaraciones se conocen en medio del debate sobre la participación de servidores públicos en actividades políticas durante la recta final de la campaña presidencial.

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Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.