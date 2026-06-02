El ambiente político en Colombia no da tregua. Tras la ráfaga de acusaciones del presidente Gustavo Petro contra la Registraduría por un presunto fraude que benefició a Abelardo de la Espriella en primera vuelta, la mesa de trabajo de Blu Radio analizó un nuevo y polémico trino del mandatario. Para los expertos, el jefe de Estado no está buscando corregir las elecciones actuales, sino montar un peligroso relato de cara al futuro que termine justificando su oposición radical si la derecha recupera el poder.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia se reavivó luego de que Petro publicara un nuevo mensaje presionando al registrador nacional y admitiendo que, si cierran los escrutinios del 99 %, la disputa migrará a los tribunales. Sin embargo, para frenar las críticas en la plataforma X, el mandatario tomó una drástica decisión: “El presidente inhabilitó los comentarios. Nadie puede opinar sobre los trinos que pone sobre el fraude electoral, es la tercera vez en cuatro años que lo hacen”, denunció el periodista Felipe Zuleta.

El trino de Petro dejó en evidencia que es consciente de que sus denuncias no frenarán el balotaje del 21 de junio, pero dejó sembrada la duda institucional. “El escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial (…) Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios, pasará este tema a la justicia, pero no será determinado ahora mismo”, escribió el presidente en X.

Ante esto, el analista Héctor Riveros lanzó una seria advertencia sobre las verdaderas intenciones de la Casa de Nariño:

Lee También

“Lo grave de este trino es que no va a reconocer los resultados y él manifiesta expresamente que lo hará hasta dentro de 3 años cuando el Consejo Nacional Electoral defina. Va a mantener el cuestionamiento hasta que haya una decisión de fondo, esta frase me parece un desconocimiento total, lo cual me parece muy grave”, alertó Riveros.

Felipe Zuleta coincidió en que se trata de una estrategia de largo aliento para restarle legitimidad a un eventual gobierno de ‘el Tigre’: “Por los próximos 4 años el relato es que no se escrutaron las mesas, ese es el relato ahora mismo. Él está montando esa historia para alimentar su narrativa postelectoral para su caballito de batalla”.

La crítica más letal de la jornada provino del exviceministro Luis Ernesto Gómez, quien aseguró que la obsesión de Petro con el supuesto fraude electoral terminó convirtiéndose en el peor enemigo de su propio candidato, Iván Cepeda, espantando a los sectores moderados que se necesitaban para el balotaje.

“El presidente acaba de elegir presidente por los próximos 4 años, acaba de sepultar la posibilidad de que Cepeda gane la presidencia, porque con la teoría del fraude que Cepeda mismo desestimó, los votantes de Fajardo y Claudia López todos quedan espantados con la idea de que no se conozca el resultado. Lo reconocen todos: la registraduría, los jurados, Cepeda, los jueces, menos el presidente”, sentenció Gómez de manera categórica.

De esta forma, los analistas concluyen que el desespero del mandatario por imponer su verdad terminó fracturando por completo al progresismo, dejando el camino prácticamente libre para la centroderecha mientras prepara su libreto de resistencia civil para el próximo cuatrienio.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.