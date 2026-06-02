La tensión por la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio escaló a un escenario de total confrontación institucional. El presidente Gustavo Petro redobló su ofensiva contra el sistema electoral colombiano al publicar lo que llamó las “bases comprobadas de un posible fraude”, intentando justificar por qué se niega rotundamente a reconocer los resultados del preconteo que dejaron como ganador al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

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Contrario a lo que dijo Cepeda, sobre que no había encontrado anomalías, en un extenso y confuso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que está dispuesto a “arriesgarlo todo” con tal de denunciar una supuesta manipulación informática que, según su teoría, benefició a la oposición por encima de la campaña de Iván Cepeda.

El mandatario insistió en que el software utilizado por la Registraduría es vulnerable y acusó directamente al registrador nacional de negarse a entregar el código fuente de la plataforma. Petro detalló una supuesta alteración secreta ocurrida el pasado 26 de mayo de 2026, señalando que el censo electoral fue inflado de la noche a la mañana.

Además de las cédulas bajo sospecha, Petro aseguró que aparecieron 696 puestos de votación nuevos y 1.493 mesas adicionales que presuntamente no han pasado por el filtro de los escrutadores. Sin embargo, veedores técnicos han salido a aclarar que estos movimientos numéricos corresponden a las actualizaciones logísticas normales de la División Político Administrativa (DIVIPOL) y no a un complot criminal.

Para restarle validez a la ventaja de casi 700.000 votos que obtuvo De la Espriella en la primera vuelta, el presidente enfocó sus baterías en denunciar un supuesto comportamiento atípico en las urnas el pasado domingo.

“Aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”, denunció Petro sin mostrar soportes judiciales.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026

Pese al fuerte ruidazo digital provocado por la Casa de Nariño, el argumento del presidente choca de frente con la realidad institucional. La propia Registraduría Nacional ratificó que el 99 % de los votos ya fueron escrutados formalmente bajo la lupa de jueces, notarios y testigos de todas las vertientes políticas —incluyendo el Pacto Histórico— sin que se reportara ninguna inconsistencia que altere el triunfo en las urnas de la oposición, dejando al mandatario en un evidente rol de juez y parte para salvar a su candidato.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.