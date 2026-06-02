El inicio de la campaña para la segunda vuelta presidencial sigue dejando reacciones dentro y fuera de Colombia. En las últimas horas, el candidato Abelardo de la Espriella respondió al mensaje de apoyo enviado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y aprovechó para cuestionar a Gustavo Petro e Iván Cepeda.

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El pronunciamiento surgió luego de que Noboa felicitara públicamente al aspirante presidencial colombiano por su resultado en la primera vuelta y le deseara éxitos de cara a la jornada definitiva del próximo 21 de junio. El mandatario ecuatoriano aseguró que Colombia necesita un “cambio”, mensaje que fue bien recibido por la campaña del abogado barranquillero.

A través de su cuenta de X, De la Espriella agradeció el respaldo internacional y afirmó que los ciudadanos de ambos países entendieron que el cambio depende de las urnas. En su publicación también sostuvo que quienes “le dieron la espalda al pueblo para abrazar a corruptos y criminales” volverán a ser derrotados electoralmente.

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Sin embargo, la respuesta del candidato no se limitó al agradecimiento. De la Espriella aseguró que la comunidad internacional debe mantenerse atenta a lo que ocurre en Colombia luego de las elecciones del 31 de mayo y lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno nacional y su rival en la segunda vuelta.

“Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular porque los resultados no los favorecen. Petro y Cepeda desconocen los resultados del 31 de mayo, al mejor estilo de Maduro en Venezuela, escribió el aspirante presidencial.

Presidente @DanielNoboaOk: Perderán una y otra vez quienes le dieron la espalda al pueblo para abrazar a corruptos y a criminales. Ganarán nuestros ciudadanos en Ecuador y Colombia, que entendieron que el poder del verdadero cambio está en sus manos. Agradezco mucho su… https://t.co/itT6lu6U09 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 2, 2026

Las declaraciones aparecen en medio de la controversia por los cuestionamientos que distintos sectores cercanos al Gobierno han planteado sobre el preconteo de la primera vuelta presidencial. Mientras tanto, la campaña de De la Espriella insiste en que los resultados reflejan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Desde el exterior, el respaldo de Noboa se convirtió en una de las primeras muestras públicas de apoyo internacional al candidato, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta y disputará la Presidencia frente a Iván Cepeda en una campaña que ya comenzó marcada por fuertes cruces políticos.

Polémica por anuncio del fin de los aranceles de Ecuador a Colombia

Uno de los puntos que más controversia desató durante la campaña presidencial fue el anuncio del presidente de Noboa sobre la eliminación de los aranceles que Ecuador mantenía sobre productos colombianos. El mandatario ecuatoriano hizo pública la decisión durante una conversación virtual con Abelardo de la Espriella, a pocos días de la primera vuelta presidencial.

Desde la campaña del candidato colombiano se presentó la medida como una muestra de respaldo a una futura relación bilateral basada en la cooperación en materia de seguridad, comercio y energía. Sin embargo, el anuncio provocó fuertes cuestionamientos desde el Gobierno de Gustavo Petro, que denunció una presunta injerencia extranjera en el proceso electoral colombiano.

La controversia aumentó cuando la Cancillería colombiana aseguró que el levantamiento de los aranceles no obedecía a un acuerdo político con De la Espriella, sino al cumplimiento de decisiones emitidas por la Comunidad Andina (CAN), organismo que había ordenado desmontar las restricciones comerciales impuestas por Ecuador. Incluso calificó como “engañosa” la forma en que fue presentada la decisión.

La disputa comercial entre ambos países se remontaba a comienzos de 2026, cuando el gobierno de Noboa impuso gravámenes que llegaron hasta el 100 % sobre algunos productos colombianos, argumentando razones relacionadas con la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. La medida provocó tensiones diplomáticas y afectó el intercambio comercial entre las dos naciones.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: