Gustavo Petro se puso en el ojo del huracán en menos de 24 horas de haber concluido la primera vuelta. Primero desconoció los resultados en los que Abelardo de la Espriella quedó de primero.

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Ahora, este primero de junio volvió a ser señalado de una participación en política, y con justa razón, porque se refirió directamente a que era necesario vencer al abogado en segunda vuelta. Aunque no puede cantar su voto, para analistas es más que obvio que el presidente espera que Iván Cepeda venza el 21 de junio; ambos son del Pacto Histórico y comulgan ideas muy parecidas.

Además, el jefe de Estado dijo que se necesitaban más de 3 millones de votos para vencer al “fascismo” que, según él, representa el líder de Defensores de la patria. Además, señaló a su campaña de comprar votos y de volver a un pasado como el de Álvaro Uribe Vélez.

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Precisamente, el expresidente tomó una movida al poco tiempo de que Petro se metió de lleno en la contienda electoral. Aunque el 31 de mayo ya había declarado su apoyo a De la Espriella, Uribe Vélez está decidido a mover estrategias para seguir impulsando la campaña de la derecha en el país.

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¿Qué hizo Álvaro Uribe tras campaña de Gustavo Petro?

El exmandatario anunció que movió sus cartas desde su partido, el Centro Democrático. A través de redes sociales, aseguró que hubo una cita para todos los congresistas de ese colectivo, la cual fue convocada a las 5 de la tarde de este lunes.

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Uribe aseguró que Gabriel Vallejo, presidente del partido, hizo el llamado para ultimar detalles de cómo será la campaña en favor de De la Espriella, siguiendo los lineamientos de lo declarado por Paloma Valencia una vez se conocieron los resultados.

A su vez, el expresidente aprovechó para tirar un vainazo a Iván Cepeda, a quien igualó con el régimen de Venezuela. “Colombia no puede ser una sucursal chavista”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: