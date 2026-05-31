En medio de la jornada electoral de este domingo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ejerció su derecho al voto en la Institución Educativa Antonio Donado Camacho, en Rionegro, Antioquia, desde donde envió un contundente mensaje político sobre el rumbo del país y el papel del Gobierno Nacional en el proceso electoral.

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Tras sufragar, el exmandatario atendió a los medios de comunicación y aseguró que Colombia atraviesa un momento decisivo. Durante su intervención, cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro, a quien señaló de intervenir en la campaña electoral y de promover un modelo político que, según afirmó, pondría en riesgo la institucionalidad del país.

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Paloma para evitar la sucursal chavista de Petro y Cepeda. pic.twitter.com/8o0vDp1VbT — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

Paloma Valencia acompañó al expresidente

El exjefe de Estado estuvo acompañado por la candidata presidencial Paloma Valencia, quien aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo recibido durante su campaña y destacar la influencia política que ha tenido Uribe en su trayectoria.

Durante su intervención, Valencia aseguró que acompañó al expresidente no solo para respaldarlo durante la jornada electoral, sino también para reconocer el papel que ha desempeñado dentro de su proyecto político.

“La mayor honra de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe”, expresó la aspirante presidencial, quien además afirmó sentirse orgullosa de pertenecer al uribismo.

La candidata también destacó el apoyo recibido por distintos sectores políticos durante la contienda electoral, asegurando que varias organizaciones y líderes decidieron respaldar su propuesta sin acuerdos burocráticos ni beneficios políticos.

En su pronunciamiento, Paloma Valencia afirmó que las elecciones representan una decisión trascendental para el futuro de Colombia. La aspirante sostuvo que el país enfrenta importantes desafíos y expresó su confianza en que los ciudadanos tomarán una decisión que permita avanzar hacia un escenario de estabilidad y crecimiento.

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“Hoy Colombia está al borde de un abismo. Yo confío en Dios y confío en los colombianos. Colombia no cae”, señaló durante su discurso.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional y planteó la necesidad de construir un país con mayores oportunidades económicas, inclusión social y participación de todos los sectores.

Las declaraciones de Uribe y Valencia se produjeron mientras millones de colombianos acudían a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

Las intervenciones de ambos dirigentes políticos se suman a los mensajes que diferentes líderes nacionales han entregado durante la jornada, en una elección que mantiene la atención del país y cuyos resultados comenzarán a conocerse una vez cierre oficialmente la votación y avance el proceso de preconteo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.