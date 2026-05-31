Una ciudadana identificada como Luz Mery denunció una presunta irregularidad durante la jornada electoral, luego de asegurar que al momento de acudir a votar encontró una firma en el listado de sufragantes donde debía aparecer la suya. El hecho, según relató, ocurrió en una mesa de votación instalada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con su versión, cuando entregó su cédula en la mesa 35, los jurados revisaron el listado correspondiente y encontraron que en el registro número 347, donde figura como votante, ya aparecía una firma pese a que ella no había ejercido su derecho al voto. La situación preocupó y llevó a la ciudadana a solicitar explicaciones.

“Hoy me tocó ejercer mi voto en la mesa 35. Paso mi cédula y el jurado la revisa en el listado. Resulta que cuando verifican la mesa, el número 347 del listado donde yo voto aparece la firma de otra persona sin yo firmar”, aseguró Luz Mery, quien se identificó como auditora, veedora y líder social de la localidad de Usaquén.

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La mujer indicó que pidió dejar constancia formal de lo ocurrido y que se elaborara un acta sobre el caso. Según explicó, los funcionarios presentes le manifestaron que se habría tratado de un error humano, explicación que no la dejó satisfecha debido a la importancia de la jornada electoral.

“Solicité una investigación, hice hacer un acta e hicieron una nota para darle claridad a la situación, pero ellos aducen que fue un error humano. Qué pena, de los errores humanos, y más hoy que es un día tan importante para la democracia”, afirmó la ciudadana.

Además, Luz Mery aseguró que ha recibido reportes de situaciones similares en otros lugares de votación, incluidos consulados colombianos en el exterior. Por ello, pidió a las autoridades electorales y a los organismos de control que investiguen lo sucedido. “Exijo a los entes de control que se investigue por qué está pasando esto”, concluyó.

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