Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
May 31, 2026 - 8:04 am

 

7:38 a.m ID: matib

Inicia la jornada: ya abrieron los urnas

A las 8:00 de la mañana se abrieron oficialmente las urnas en Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar.


7:30 a.m ID: ziuio

La Policía Nacional ya está lista para el inicio de la jornada electoral

Se estará haciendo el monitoreo con drones, helicóptero ‘Halcón’ y vigilancia con cámaras.

7:23 a.m ID: rpivl

Ministerio de Defensa anunció un amplio operativo de seguridad

Según la entidad, más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán distribuidos en todo el territorio nacional.

Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada democrática con las elecciones presidenciales que definirán quién ocupará la Presidencia y la Vicepresidencia de la República durante el periodo 2026-2030. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para escoger al próximo mandatario del país en unos comicios que contarán con un amplio despliegue institucional y de seguridad.

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ellos, 40.007.312 sufragarán dentro del territorio nacional, mientras que 1.414.661 corresponden a ciudadanos residentes en el exterior, quienes han venido participando en el proceso electoral durante la última semana.

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