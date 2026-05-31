7:23 a.m2026-05-31T07:23:27-05:00 ID: rpivl Ministerio de Defensa anunció un amplio operativo de seguridad Según la entidad, más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán distribuidos en todo el territorio nacional. 408 mil militares y policías están dispuestos a arriesgar la vida para que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Desde el ciberespacio, el Estado despliega todas sus capacidades para proteger la información electoral y garantizar una jornada segura, transparente y… pic.twitter.com/MaUDRK7g7x — Mindefensa (@mindefensa) May 31, 2026

Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada democrática con las elecciones presidenciales que definirán quién ocupará la Presidencia y la Vicepresidencia de la República durante el periodo 2026-2030. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para escoger al próximo mandatario del país en unos comicios que contarán con un amplio despliegue institucional y de seguridad.

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ellos, 40.007.312 sufragarán dentro del territorio nacional, mientras que 1.414.661 corresponden a ciudadanos residentes en el exterior, quienes han venido participando en el proceso electoral durante la última semana.

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