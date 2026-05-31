7:38 a.m2026-05-31T07:38:00-05:00 ID: matib
Inicia la jornada: ya abrieron los urnas
A las 8:00 de la mañana se abrieron oficialmente las urnas en Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar.
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Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 4:00 p. m.#Elecciones2026🗳️#YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/lAmgLWCGyQ
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026
7:30 a.m2026-05-31T07:30:26-05:00 ID: ziuio
La Policía Nacional ya está lista para el inicio de la jornada electoral
Se estará haciendo el monitoreo con drones, helicóptero ‘Halcón’ y vigilancia con cámaras.
Drones, helicóptero ‘Halcón’, monitoreo con cámaras y el compromiso de policías hacen parte del dispositivo de seguridad dispuesto para estas elecciones en #Bogotá.
La Policía Nacional acompaña a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto con tranquilidad. pic.twitter.com/P436eQULlA
— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 31, 2026
7:23 a.m2026-05-31T07:23:27-05:00 ID: rpivl
Ministerio de Defensa anunció un amplio operativo de seguridad
Según la entidad, más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán distribuidos en todo el territorio nacional.
408 mil militares y policías están dispuestos a arriesgar la vida para que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Desde el ciberespacio, el Estado despliega todas sus capacidades para proteger la información electoral y garantizar una jornada segura, transparente y… pic.twitter.com/MaUDRK7g7x
— Mindefensa (@mindefensa) May 31, 2026
Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada democrática con las elecciones presidenciales que definirán quién ocupará la Presidencia y la Vicepresidencia de la República durante el periodo 2026-2030. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para escoger al próximo mandatario del país en unos comicios que contarán con un amplio despliegue institucional y de seguridad.
De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ellos, 40.007.312 sufragarán dentro del territorio nacional, mientras que 1.414.661 corresponden a ciudadanos residentes en el exterior, quienes han venido participando en el proceso electoral durante la última semana.
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