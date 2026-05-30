El engranaje para las trascendentales elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo está completamente montado. El registrador nacional, Hernán Penagos, dio un parte de total tranquilidad al confirmar que el 100% del material electoral ya se encuentra en todos los municipios de Colombia y que, por ahora, no se contempla mover ningún puesto de votación.

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De acuerdo con el alto funcionario, durante el resto del día y la madrugada se completará la distribución de los kits hacia los centros poblados, veredas y corregimientos más alejados, un proceso que cuenta con estricto acompañamiento de la fuerza pública y monitoreo satelital por GPS para evitar cualquier irregularidad.

Para garantizar la transparencia y seguridad en las más de 122.000 mesas de votación que se abrirán en todo el territorio nacional, la Registraduría confirmó un despliegue gigantesco de control:

1,8 millones de jurados de votación listos.

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400.000 testigos electorales acreditados por las diferentes campañas.

318.000 jueces y notarios vigilando los escrutinios.

100.000 uniformados de la fuerza pública custodiando los puntos.

Penagos también resaltó que las votaciones en el exterior avanzan a buen ritmo y con un aumento notable en la participación, gracias a las 3.700 mesas habilitadas en 67 países, superando con creces las 2.600 que operaron en las pasadas elecciones presidenciales.

La advertencia para los que dejan todo para última hora

El registrador nacional cerró su intervención lanzando una advertencia crucial para todos los colombianos de cara a la jornada de este domingo: hay que madrugar a votar.

El funcionario recordó de manera tajante que las urnas cerrarán a las 4:00 p. m. en punto y que la ley es muy estricta al respecto. Únicamente podrán votar las personas que ya hayan entregado su cédula al jurado antes de esa hora.

“Las demás personas que estén en la fila no podrán ejercer su derecho al voto. Por eso el llamado es a madrugar y votar temprano”, sentenció Penagos para evitar traumatismos de última hora.

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