La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de 2026 está en marcha y muchos ciudadanos aún no saben dónde deben acudir este domingo 31 de mayo. La jornada iniciará a las 8:00 a. m. y concluirá a las 4:00 p. m., y será clave para definir si habrá candidatos que pasen a la segunda vuelta.

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Para facilitar la ubicación de los puestos de votación, la Registraduría ha puesto a disposición de los votantes una herramienta digital que permite conocer la dirección exacta del sitio donde podrán ejercer su derecho al voto, tanto en Colombia como en el exterior. Esta función se basa en mapas interactivos que muestran rutas y referencias para llegar con facilidad.

Localice su puesto de votación en Colombia y el exterior para las elecciones 2026

El procedimiento es sencillo: ingresando a la página web de la Registraduría, los ciudadanos encontrarán un apartado dedicado a las elecciones presidenciales 2026. Desde allí, podrán seleccionar el departamento y municipio correspondiente para identificar su puesto de votación. En el caso de quienes residen fuera del país, hay disponibles 67 consulados que muestran la ubicación exacta para ejercer el sufragio.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que esta herramienta garantiza transparencia en el proceso electoral, ya que la información queda abierta y accesible para toda la ciudadanía. Además, aclaró que quienes no realizaron cambios de puesto durante marzo de 2026 mantendrán la misma ubicación que tuvieron en la pasada elección legislativa.

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El sistema incluye integración con Google Maps, lo que permite a los votantes planear la mejor ruta hacia su puesto. De esta forma, la Registraduría busca que todos los ciudadanos, dentro y fuera de Colombia, tengan claro dónde deben presentarse para cumplir con su deber cívico.

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