El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del próximo primero de junio desaparecerán los aranceles que su país mantenía sobre productos colombianos.

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(Vea también: “No le daba la gana de trabajar”: Noboa, contra Petro, en medio de apoyo a De la Espriella)

La noticia fue presentada durante una transmisión en vivo junto al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien habló de la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Tras el encuentro, Noboa aseguró que la medida permitirá avanzar en cooperación comercial, energética y de seguridad entre Colombia y Ecuador. La campaña de De la Espriella también destacó el anuncio como un paso hacia la normalización de las relaciones entre ambas naciones.

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La CAN ya había ordenado desmontar las restricciones comerciales

Sin embargo, el anuncio tiene un antecedente clave que no pasó desapercibido para varios analistas.

Días antes de la transmisión, la Comunidad Andina de Naciones ya había ordenado a Colombia y Ecuador poner fin a las restricciones comerciales que mantenían desde hace varios meses.

El fallo, conocido el pasado 8 de mayo, concluyó que las medidas restrictivas adoptadas por ambos países eran incompatibles con los compromisos establecidos dentro del Acuerdo de Cartagena.

La @ComunidadAndina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas restringen en el comercio, entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular

Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las… pic.twitter.com/03ux9iGL29 — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) May 8, 2026

Por esa razón, la CAN dio un plazo de diez días hábiles para desmontar los aranceles y otras barreras comerciales que habían sido impuestas durante la disputa entre los dos gobiernos.

Ese plazo venció el 21 de mayo. Pero eso no lo dijeron ni Novoa ni De la Espriella.

Por eso, el anuncio hecho junto a De la Espriella coincide con el cumplimiento de una obligación previamente establecida por la Comunidad Andina. Incluso, El Espectador lo resumió un una contundente frase en su análisis: “Noboa cumple el fallo de la CAN sin reconocerlo”

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.