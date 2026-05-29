El exministro de Salud Alejandro Gaviria lanzó una de las frases más fuertes de su conversación en ‘Indecisos’, formato de Pulzo enfocado en las elecciones presidenciales, al hablar sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia.

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Durante la entrevista, Gaviria fue consultado sobre las causas detrás de la crisis que viven millones de usuarios por problemas con medicamentos, citas médicas y atención especializada. Allí habló de corrupción, ideologización e incompetencia dentro del actual gobierno de Gustavo Petro.

“¿Qué hacemos con ese nivel de incompetencia?”, fue preguntado durante la conversación.

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Su respuesta fue directa: “Cambiar el Gobierno”.

Alejandro Gaviria habló de incompetencia en el Gobierno Petro

El exministro aseguró que los problemas actuales del sistema de salud no tienen una única explicación y que varias causas se mezclan dentro de la administración actual.

“Hay tres explicaciones que no necesariamente son excluyentes. Yo voy a jerarquizarlas. Lo primero es ineficiencias en el gasto que están haciendo. Lo segundo es ideologización excesiva, que lo lleva a tomar malas decisiones también. Y después algo de corrupción”, afirmó.

Gaviria aseguró que, en su concepto, también existe clientelismo dentro de algunas EPS intervenidas y cuestionó el manejo político que se le ha dado al sistema de salud.

Además, advirtió que el país estaría perdiendo capacidades técnicas dentro del Estado.

“Hay destrucción de capacidades del Estado, o sea, hay personas técnicas que conocían cómo funcionaban ciertas cosas que ya no trabajan en el Gobierno”, señaló.

El académico también insistió en que la crisis actual fue agravada por decisiones tomadas desde el Ejecutivo y por discursos que aumentaron la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema.

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Alejandro Gaviria criticó a Daniel Quintero

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Gaviria habló sobre Daniel Quintero, su nombramiento en la Superintendencia de Salud y el manejo político alrededor de la discusión sobre salud.

El exministro aseguró que el debate se volvió excesivamente ideológico y terminó convertido en un espectáculo mediático.

“Yo lo veo como un tipo que llegó ahí a eso, a construir un relato, a hacer espectáculos”, dijo sobre Quintero.

Incluso, afirmó que muchas veces el análisis técnico de los problemas quedó relegado frente a la necesidad de generar impacto político.

“Es como si las democracias nuestras se les hubiera olvidado pensar. El análisis de los problemas importa menos, el espectáculo importa más”, comentó.

Según Gaviria, el debate sobre la salud terminó simplificado en discusiones como “EPS sí o EPS no”, mientras temas de fondo como la financiación y la gestión quedaron en segundo plano.

“Sinceramente, qué pereza”, dijo al referirse a las discusiones centradas únicamente en si deben existir o no las EPS.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.