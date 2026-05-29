El empresario y precandidato presidencial Santiago Botero volvió a crear controversia por una de las frases que dejó durante su paso por ‘Indecisos’.
(Vea también: “El miedo gana elecciones”: así es como la inseguridad mueve a indecisos para votar)
Mientras defendía su propuesta de pena de muerte para corruptos y violadores, aseguró que si la mayoría de colombianos aprueba ese modelo, quienes no estén de acuerdo “que se vayan del país”.
“Si la mayoría decide que aplique la pena de muerte para corruptos y violadores, eso es lo que va a funcionar. Y al colombiano que no le guste, si se siente asustado, que se vaya del país”, afirmó.Lee También
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La declaración llegó en medio de una discusión sobre justicia restaurativa, perdón y reinserción social, temas centrales en su diálogo con Pulzo.
Esta es la entrevista completa:
Santiago Botero cuestionó modelos de resocialización
Durante la entrevista, Botero puso en duda modelos basados en reconciliación y reintegración, como algunos impulsados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Aunque reconoció el valor del perdón para algunas víctimas, insistió en que Colombia necesita castigos más severos.
“A mí que me juzgue Dios, pero el que la haga la paga”, dijo.
El empresario sostuvo que el país vive una crisis de inseguridad derivada de la impunidad y afirmó que la resocialización no ha funcionado.
Incluso aseguró que muchos delincuentes actúan sin miedo porque saben que “no les pasa nada”.
Por eso, defendió medidas como cárceles tipo Bukele, cadena perpetua y, en algunos casos, pena de muerte.
Santiago Botero insistió en que el pueblo debe decidir
Uno de los puntos centrales de su discurso fue la idea de convocar un referendo para que los ciudadanos definan el futuro del sistema judicial colombiano.
Botero aseguró que será el pueblo el que tenga la última palabra sobre temas como la pena de muerte y las reformas penales.
“Somos 55 millones y vamos a ver lo que deciden”, afirmó.
También planteó una “ley de punto final” para borrar multas, reportes financieros y otras sanciones administrativas, aunque aclaró que los violadores y asesinos seriales quedarían excluidos.
La entrevista dejó claro que Botero buscará posicionarse como uno de los candidatos más radicales en materia de seguridad y justicia dentro de la carrera presidencial. ¿Les llegará así a los indecisos?
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